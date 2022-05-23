快訊

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

減少重症 屏東原民及離島居民快篩陽即確診

中央社／ 屏東23日電

屏東縣今新增1973例本土確診個案，縣府表示，為及早診斷及早用藥，即日起原住民族及離島地區居民，若快篩陽性經醫師判定即為確診，以減少重症及死亡發生。

衛生局新聞稿指出，依中央流行疫情指揮中心陸續開放快篩陽即確診，除居隔、檢疫、自主防疫三類對象外，屏東縣65歲以上老人已於5月18日起開放。今天起增加原住民族及離島地區居民，經使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，並經醫師診斷後可判定確診。

開放對象的山地原住民地區，包括泰武鄉、三地門鄉、瑪家鄉、春日鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉、霧台鄉；以及平地原住民地區滿州鄉，居住在山地或平地的原住民均適用，還有離島琉球鄉居民。民眾以家用快篩自行檢測結果如為陽性，可透過視訊與診所醫師確認後通報確診，如有症狀可視訊診療及早用藥，以減少耗損醫院急診量能。

另外，全縣社區篩檢站及基層診所社區採檢站自24日新增地點。社區篩檢站增加屏東市基督教醫院，每晚6時至9時受理，加上原有的國仁醫院、茂隆骨科、安泰醫院、南門醫院一共5處；基層診所社區採檢站新增屏東市李俊弘耳鼻喉科診所，連同屏東市華正診所、東港鎮侯友益耳鼻喉科診所共3處，採預約制，民眾可就近利用。

此外，本週起高中以下各級學校暫停實體上課，改採遠距視訊教學。教育處統計，目前全縣備有行動載具數7564台，6月載具數量可達2萬8021台，還有網路分享器561台、SIM卡5654片，且縣府設有停課不停學資源網，提供學校師生所需線上教學與學習資源。

至於國中小學畢業典禮維持實體或改採線上舉辦，教育處表示，縣內國中畢業典禮訂於6月14日、國小6月15日辦理，離畢業典禮還有一段時間，將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況評估。

依縣府統計最新數據，全縣居家隔離現管人數2861人，今天解隔2273人；居家照護累計1萬7190人，解除1萬109人，現管7081人。

新冠肺炎

延伸閱讀

南投縣府有員工確診 林明溱快篩陰性

黃珊珊：快篩陽視同確診 中央預計5月26日上路

台東+549！群聚感染養護機構+3、醫院+5 離島無中重症

快篩陽確診申請不到數位證明 莊人祥：25日系統調整後才會出現

相關新聞

快篩陽確診全民適用26日上路？ 莊人祥：只是暫定

指揮中心今起再增原住民及離島民眾適用「快篩陽即確診」，並表示這周將宣布全民適用。台北市副市長黃珊珊接受媒體聯訪時則表示，...

不畏確診者威脅吐口水 護理師投入專責防疫工作

台北市立聯合醫院和平院區發布照護確診者的專責護理師招募令，一名來自台中的護理師說，她經歷過確診病人試圖逃跑、威脅吐口水的...

指揮中心增TOCC提示對象 健保卡一插就知道

指揮中心今天調整健保TOCC提醒，新增「自主防疫」以及「嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案但尚未通報」個案，指揮中心發言人莊...

盼速推快篩即確診 新北副市長：侯友宜說話較大聲是苦口婆心

新北今天新增1萬5708例，副市長劉和然說，可能受假日採檢量影響，仍要觀察7天確診平均值較準。另外，劉也指出，市長侯友宜...

居家隔離通知單怎麼拿？ 鄭文燦：明開放用市民卡LINE官方帳號

桃園市長鄭文燦今開防疫會議後表示，有關目前用市民卡LINE官方帳號，已經可以領取防疫關懷包，預計明天早上10點開放下載居...

配合中央新政策 鄭文燦：採檢站轉型為綠色通道醫療站

桃園今天新增本土確診8636例，桃園市長鄭文燦今天下午在防疫會後表示，今天開始「華亞科技園區」社區採檢站也將增設「長者、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。