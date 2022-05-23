減少重症 屏東原民及離島居民快篩陽即確診
屏東縣今新增1973例本土確診個案，縣府表示，為及早診斷及早用藥，即日起原住民族及離島地區居民，若快篩陽性經醫師判定即為確診，以減少重症及死亡發生。
衛生局新聞稿指出，依中央流行疫情指揮中心陸續開放快篩陽即確診，除居隔、檢疫、自主防疫三類對象外，屏東縣65歲以上老人已於5月18日起開放。今天起增加原住民族及離島地區居民，經使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，並經醫師診斷後可判定確診。
開放對象的山地原住民地區，包括泰武鄉、三地門鄉、瑪家鄉、春日鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉、霧台鄉；以及平地原住民地區滿州鄉，居住在山地或平地的原住民均適用，還有離島琉球鄉居民。民眾以家用快篩自行檢測結果如為陽性，可透過視訊與診所醫師確認後通報確診，如有症狀可視訊診療及早用藥，以減少耗損醫院急診量能。
另外，全縣社區篩檢站及基層診所社區採檢站自24日新增地點。社區篩檢站增加屏東市基督教醫院，每晚6時至9時受理，加上原有的國仁醫院、茂隆骨科、安泰醫院、南門醫院一共5處；基層診所社區採檢站新增屏東市李俊弘耳鼻喉科診所，連同屏東市華正診所、東港鎮侯友益耳鼻喉科診所共3處，採預約制，民眾可就近利用。
此外，本週起高中以下各級學校暫停實體上課，改採遠距視訊教學。教育處統計，目前全縣備有行動載具數7564台，6月載具數量可達2萬8021台，還有網路分享器561台、SIM卡5654片，且縣府設有停課不停學資源網，提供學校師生所需線上教學與學習資源。
至於國中小學畢業典禮維持實體或改採線上舉辦，教育處表示，縣內國中畢業典禮訂於6月14日、國小6月15日辦理，離畢業典禮還有一段時間，將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況評估。
依縣府統計最新數據，全縣居家隔離現管人數2861人，今天解隔2273人；居家照護累計1萬7190人，解除1萬109人，現管7081人。
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