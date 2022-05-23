台南輝瑞兒童疫苗難預約 黃偉哲：想打都約得到

台南市今天展開輝瑞兒童疫苗接種預約，有民眾反映預約不到，台南市長黃偉哲表示，因每天施打量能有限，額滿就排到隔天，台南這波共有3萬多劑，有意願施打都預約得到。

台南市政府衛生局專門委員蔡玲珊下午在市府線上防疫記者會表示，台南市今天新增4495名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，統計至昨日為止，今年累計確診個案5萬3509人，其中2萬3854人已解除隔離，2萬9655人尚在隔離中。

黃偉哲表示，輝瑞兒童疫苗今天下午到貨，今天稍早已開放民眾預約，預定25日開始施打，台南共有3萬3 000多劑，接種作業陸續安排中。

黃偉哲說明，至於有民眾反映今天預約不到，這是因各診所、醫院每天能服務的數量固定，超過數額就延到隔天，只要有意願接種，都會有疫苗可打，只是可能有1、2天時間差，不會有預約不到的狀況，民眾可以放心。

黃偉哲表示，市府檢討原本贈送給確診者的關懷包，雖也被稱為防疫包，但裡面物資可能跟防疫不一定相關，這是因一開始有民眾需被送到集中檢疫所等地點，家人無法探視，地方政府基於關懷立場贈送一點物資，但現在多是居家照護，民眾比較需要的應該是口罩、快篩等物資。

他說，市府計畫將關懷包轉型為「2.0版」，泡麵、零食等品項退場，改為發放快篩試劑給確診者同住家人，方便他們監測自身健康狀況，成人每人3劑、小孩每人2劑，25日起的確診者適用。

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