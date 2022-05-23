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嘉義城隍廟捐逾萬劑快篩劑 守護學童健康

中央社／ 嘉義市23日電

本土COVID-19疫情持續升溫，嘉義城隍廟響應防疫工作，今天捐贈嘉義市政府1萬2000劑快篩劑及4萬多瓶乾洗手，另外加碼贈送民眾2000劑快篩劑，守護學童及民眾健康。

嘉義市長黃敏惠今天率領市府團隊及中小學幼兒園長到城隍廟參加捐贈儀式，黃敏惠回贈感謝狀，感謝廟方捐贈市府防疫物資的善行義舉。

黃敏惠致詞表示，近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續升溫，雖然嘉義市已訂購快篩劑，但當時國內快篩劑已被中央徵用，快篩劑無法立即到貨，感謝嘉義城隍廟董事長賴永川及董監事支持，讓嘉義市有防疫物資可以做好防疫工作。

賴永川指出，快篩劑是非常重要的防疫關鍵，經董監事討論一致同意，特別花費新台幣近400萬元經費購買乾洗手及快篩劑，並捐贈給嘉義市政府及國中小幼兒園使用，以防止疫情擴散。

賴永川表示，他們另外加碼免費贈送2000劑快篩劑，提供給有迫切需要的民眾，將於25日晚上7時及29日上午9時2個時段，在城隍廟埕各發送500份（每份2劑）快篩劑給民眾，送完為止。

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