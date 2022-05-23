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雲縣供幼兒園唾液快篩劑 幼教聯合會籲中央跟進

中央社／ 雲林縣23日電

雲縣府採購1萬劑唾液型快篩試劑今天提供縣內幼兒園使用；中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，希望中央也能提供5歲以下孩子唾液快篩，讓孩子免於戳鼻試劑的恐懼。

雲林縣今天上午舉辦記者會，說明教育處採購1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）唾液型快篩試劑已到貨，提供給縣內131所公私立幼兒園幼童使用，減輕採檢時幼童的不舒適感。

廖文秀參加記者會並接受媒體聯訪表示，去年5月幼教團體就已經跟衛福部與教育部反映，5歲以下的孩子需要唾液快篩，但都沒有提供，現在還在爭取中。

廖文秀表示，雲林縣提供唾液快篩，讓她覺得這裡的孩子非常幸福，希望衛福部與教育部繼續努力進口唾液快篩，給5歲以下不能打疫苗的小朋友免費使用。

雲林縣長張麗善告訴中央社記者，幼童有症況或被列需快篩時，使用市面上通行的戳鼻試劑，大部分幼童極度抗拒，不僅採檢困難，也降低採檢時的準確性，使用唾液快篩讓孩子免於恐懼、免於抗拒。

教育處指出，目前雲林縣確診案例超過1萬例，未滿5歲幼童就占5%、5至9歲占8%、10至19歲占13%。

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