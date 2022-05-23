圖表／滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）

近日COVID-19本土確診人數急速攀升，今年本土案例累計已破百萬例，疫情指揮中心持續滾動性調整規則，密切接觸者範圍大調整，如今只匡列同住家人或室友，並從5月17日起調整，密切接觸者若已打三劑疫苗者，得免進行居家隔離措施，改為進行7天（0+7）自主防疫，國、高中生仍維持7天待在家，快篩陽視同確診對象也持續加大範圍，對於滾動性的疫情規定是否霧沙沙，聯合新聞網持續整理最新防疫規定，讓您面對疫情也能有表可查詢，一目了然最新作法。

▎隔離規定

▎快篩陽視同確診適用對象

▎確診後，居家照護、送加強版集中檢疫所/防疫旅館、醫院的標準？

▎確診後，解隔離標準？

▎注意兒童8大症狀

▎勞工請假規定

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