圖表／滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
近日COVID-19本土確診人數急速攀升，今年本土案例累計已破百萬例，疫情指揮中心持續滾動性調整規則，密切接觸者範圍大調整，如今只匡列同住家人或室友，並從5月17日起調整，密切接觸者若已打三劑疫苗者，得免進行居家隔離措施，改為進行7天（0+7）自主防疫，國、高中生仍維持7天待在家，快篩陽視同確診對象也持續加大範圍，對於滾動性的疫情規定是否霧沙沙，聯合新聞網持續整理最新防疫規定，讓您面對疫情也能有表可查詢，一目了然最新作法。
▎隔離規定
▎快篩陽視同確診適用對象
▎確診後，居家照護、送加強版集中檢疫所/防疫旅館、醫院的標準？
▎確診後，解隔離標準？
▎注意兒童8大症狀
▎勞工請假規定
疫情快報
▪【疫情專題】5月23日新增本土66,247例、境外移入36例 確診死亡40例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言