最新疫苗預防接種受害救濟 達法定金額上限600萬又一案

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組4月28日召開第178次會議，這次共審議51案，八案核予救濟，包括AZ五案、莫德納兩案、BNT一案，另外有一案因發現新事實，將重新審理。其中，此次核予救濟的案件最高金額為600萬元，為接種AZ疫苗後發生血栓併血小板低下症候群，此案是達法定最高救濟金額上限的第二案。

本次核予救濟的金額自新台幣5000元至600萬元不等。其中，桃園市劉○○（編號:3323）因血栓併血小板低下症候群造成腦部血栓及導致腦壓升高，併發後續腦出血致死。但個案無慢性病史也無任何潛在疾病史，且發病時間在接種AZ疫苗可能發生血栓併血小板低下症候群的合理時間內，因此判定與接種AZ疫苗相關，核予救濟新台幣600萬元。

上次核予600萬元為3月10日召開的第175次會議，台北市游○○（編號:2841）也判定血栓併血小板低下症候群致死與接種AZ疫苗相關，而核予救濟。當時指揮中心發言人莊人祥表示，該案為目前核予救濟的最高金額，也已達法定最高救濟金額上限。

本次通過救濟案件摘要：

※BNT一案：

臺南市謝○○（編號:4394）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案自述接種疫苗後21日陸續出現頭痛、頭暈及說話變慢等情形，就醫後經醫師診斷為失語症。

住院期間個案之血液檢體及腦脊髓液Anti- NMDA檢驗結果均為陽性，診斷為抗 NMDA 受體腦炎，並接受自費血漿置換術及自費抗CD20 單株抗體治療。

目前並無醫學實證顯示抗NMDA受體腦炎與COVID-19 疫苗關聯性，惟發生時序上仍無法確定與接種COVID- 19疫苗(BNT)之關聯性，依據「預防接種受 害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項 及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣100萬元。請繼續追蹤個案預後情形1年，並每6個月提會報告。

※莫德納兩案：

1.新北市郭○○（編號:4072）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，依據申請書記載，個案 自述於接種疫苗後2小時出現全身紅疹，隔日因紅疹併癢感、輕微呼吸困難等情形就醫，經醫師診斷為疑似蕁麻疹。依發生時序研判，其症狀與接種 COVID-19 疫苗(Moderna)相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣5000 元。

2.雲林縣張○○（編號:2792）本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等研判，個案接種COVID-19疫苗(Moderna) 後 6 日死亡，查個案曾因股骨缺血性壞死接受人工關節置換，亦曾於109年因車禍導致創傷性硬腦膜下出血，至110年1月仍有腦部晚期出血紀錄。

依發生時間及臨床表現較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病，或與其嚴重腦出血病史有關，惟接種疫苗後並無就醫資料，致無從判斷確切死因。考量時序上無法排除發生心肌炎之可能性，且個案屬接種mRNA 類型COVID-19疫苗後可能發生急性心肌炎之風險年齡族群。綜上所述，個案死因無法確定與接種 COVID-19 疫苗 (Moderna)之關聯性，依據「預防接種受害 救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及 其附表死亡給付之規定，核予救濟金新台幣75萬元。

※AZ五案：

1.桃園市蔡○○（編號:3329）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案之症狀與血栓併血小板低下症候群相符，與接種COVID-19 疫苗(AZ) 相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新台幣200萬元。 請繼續追蹤個案預後情形 1 年，並每 6 個月提 會報告。

2.台北市黃○○（編號:2859）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案本身有全身性紅斑性狼瘡、乾燥綜合症、系統性硬化症及類風濕性關節炎等自體免疫疾病史。依據申請書記載，個案自述於接種COVID-19 疫苗(AZ)後 7 日出現臉部、四肢及軀幹紅斑情形，而後陸續因皮膚廣泛性紅疹、關節痛及腰痛等症狀就 醫，經醫師診斷為全身性紅斑性狼瘡合併急性發作。

綜上所述，個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗(AZ)之關聯性，依據「預防 接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條 第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新台幣 3 萬元。

3.苗栗縣李○○（編號:3258）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 23 日因右側肢體無力且有麻感就醫，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，腦部磁振造影檢查結果顯示右側延腦有一處急性腔隙性梗塞，理學檢查及血液檢驗結果顯示有高血壓、高血脂情形，以及抗心磷脂抗體 IgM 為 陽性。

綜上所述，個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗(AZ)之關聯性，依據「預防接 種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新台幣 9 萬元。

4.桃園市劉○○（編號:3323）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案無慢性病病史，亦無任何潛在疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群。個案血液檢驗結果顯示其確實罹患血栓併血小板低下症候群，其發病時間亦在接種 COVID-19 疫苗(AZ)後可能發生血栓併血小板低下症候群之合理時間內，研判個案之血栓併血小板低下症候群與疫苗接種相關。

又個案之血栓併血小板低下症候群造成腦部血栓及導致腦壓升高，併發後續之腦出血致死，故其死 亡亦與接種COVID-19 疫苗(AZ)相關。綜合 考量個案之受害就醫過程、醫療處置及與預防接種之關聯性等相關事項，依據「預防接種受 害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項 及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新台幣 600 萬元。

5.台北市林○○（編號:3709）本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 5 日因臉部麻痺、僵硬及手腳麻等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群，惟個案神經生理檢查及腦 脊髓液檢驗等相關檢查結果並不符合典型格林巴利症候群之臨床表現，然考量相關神經檢查結果確有異常，故研判其症狀仍無法確定與接

種 COVID-19 疫苗(AZ)之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新台幣7萬元。

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