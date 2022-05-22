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快篩陽即確診 開放如擠牙膏？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
快篩陽即確診逐步放寬適用對象，地方政府仍認為，應儘快全面落實相關措施，減輕篩檢量能。記者余承翰／攝影
快篩陽即確診逐步放寬適用對象，地方政府仍認為，應儘快全面落實相關措施，減輕篩檢量能。記者余承翰／攝影

全面落實「快篩陽即確診」開放拖拖拉拉究竟卡關在哪？雙北市長兩週來都曾針對快篩陽即確診投藥提出呼籲，指揮中心指揮官陳時中似乎不甘不願的分次開放，從開放3類人（居隔、居檢與自主管理）、65歲以上長者、小孩到原民與離島住民等群族分批開放，到22日才承諾將全面開放快篩陽即確診投藥。

他先前反對的理由是，快篩陽即確診涉及偽陽性的問題，恐導致患者人身自由無端受損。但如果牽涉人身自由，何以目前放寬的適用對象就不需要人生自由嗎？且逐步放寬適用對象，讓民眾與醫護眼花撩亂，相較於加速落實「快篩陽即確診」，搭配足量的快篩、口服藥等醫療資源，又有何差別？

偽陽性影響自由？

隨著本土確診人數不斷上升，PCR檢驗量能告罄，也重壓地方行政工作，民間與地方政府多次建言「快篩陽即確診」或「快篩陽即可投藥」等呼籲，盼能藉此減緩篩檢量能的壓力。

新北市長侯友宜最早提出，「全民適用快篩陽等於確診」，可讓民眾快速透過基層診所經醫師判斷給藥，省去民眾再排隊PCR的時間，把握黃金醫治時間。

侯友宜21日也表示，「新北市居家照護關懷中心每天接聽幾萬通的抱怨電話」，期待新的確診個案管理系統25日啟用後，能順利解決民眾問題，並強調，「新北現在是靠有限的醫護人員來撐起大量的確診個案」，再度呼籲中央簡化流程，全面採用「快篩陽等同確診」。

偽陽性影響自由？

然而陳時中卻一度提出「行政負擔」與「患者權益」兩大重點辯駁，認為快篩陽就判定為確診，但沒有經過醫師的評估判斷，恐怕會對行政作業造成負擔，還是希望能經過醫師的診斷（才判定為確診），才能在法理與權益上得到平衡。

陳時中也曾辯稱，目前確診還有強制隔離的措施，而快篩仍有偽陽性的狀況，導致這些族群的人身自由無端受損。他指出，「快篩陽即確診」在法律關係仍存在問題，除非陽性都沒有隔離措施，此措施才不會牽涉到人身自由的問題。但許多專家認為，人命關天，無須有上述考量。

口服、快篩未能超前

但指揮中心卻不願一步到位，這10天來，繼居隔、居檢與自主防疫三類人與65歲以上長者都落實快篩陽即確診的措施後，指揮中心宣布23日起考量原住民、離島居民就醫路途遙遠，醫療資源相對較缺乏，所以只要使用居家快篩陽性，經視訊或到診所經醫師診斷後，即判定為確診，並預告「未來快篩陽即確診的適用對象，還會再擴大至全體人民。」

直至22日的記者會，陳時中終於鬆口表示，快篩陽即確診將擴大至全體人民適用，經過醫師評估後就能使用相關藥物。過去過勞的篩檢人員都彷彿被開了一個巨大的玩笑，不知道這一段耽延是為誰辛苦為誰忙？

而針對未來逐漸擴大快篩陽性即確診的措施，醫界提醒，指揮中心應注意，快篩試劑的能量與偽陽性；口服抗病毒藥物能量是否充足；視訊醫療仍有許多問題導致卡關，要先做好基礎建設面對未來視訊診療需求，否則恐再加重醫療體系負擔。


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新冠肺炎 快篩陽性 陳時中

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