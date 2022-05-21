65歲以上快篩陽性 台大醫院開專屬門診加速開藥

為加速65歲以上COVID-19快篩陽性長者完成確診認定，並使用口服抗病毒藥物，台大醫院今天宣布，23日起加開65歲以上長者專屬門診，可自選現場看診或線上看診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為了加速65歲以上染疫長者把握黃金用藥時間使用口服抗病毒藥，65歲以上長者只要快篩陽性，就能經醫師診斷為確診並使用口服藥物。

台大醫院今天晚間宣布，5月23日起，每週一至週五將加開65歲以上快篩陽性者專用的綠色通道門診，只要經醫師診斷即可開立口服藥，開放網路預約及現場掛號，病友也可自行選擇現場看診或通訊方式看診。

台大醫院指出，想親自到醫院看診者可掛「敬老疫病門診」，由本人或代理人持健保卡及快篩陽性卡匣就診，但務必將快篩卡匣用密封袋裝好，如初診須帶身分證或戶口名簿並在掛號後填寫基本資料。

如果希望視訊看診則掛「視訊敬老疫病門診」，看診時須由本人進行視訊看診，並請代理人到醫院領藥，完成網路掛號後將收到手機簡訊通知視訊連結，因此務必填寫正確的手機號碼。

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