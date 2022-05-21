桃園25日起開打輝瑞兒童疫苗 遠距生可返校接種
桃園市長鄭文燦今天表示，將在25日開始安排5至11歲國小學生接種輝瑞兒童疫苗，以及國高中生的BNT疫苗第3劑接種；23日後改採遠距教學的學校，仍可進行返校接種作業。
桃園市今天新增1萬453例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，今天是國中教育會考首日，桃園有約2萬名考生，其中有400多人確診，將另外安排在6月初進行考試。
鄭文燦表示，各個考場都有備用試場，提供居家隔離或自主檢疫的同學使用，今天的考試並沒有開放家長陪考，是由各校組織服務隊到考場替考生服務。
鄭文燦表示，桃園有9成的國高中、國小及公幼，將在23日至29日改採遠距教學，如果有學校是在23日後安排到校接種疫苗，仍可以返校接種；25日開始安排5至11歲國小學生接種輝瑞兒童疫苗，以及國高中的BNT疫苗第3劑接種。
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