快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

桃園長幼三合一綠色通道 將新增華亞科技園區站

中央社／ 桃園21日電

桃園市目前有9處社區採檢站開設長幼PCR三合一綠色通道，23日起將新增龜山華亞科技園區採檢站，提供6歲以下兒童及65歲以上長者採檢、醫生看診、拿藥的三合一服務。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，桃園市自5月11日起開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，提供6歲以下兒童及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務。

開設的採檢站包括桃園中路、中壢龍岡，桃園巨蛋、八德瑞興市民活動中心、中壢中正公園、蘆竹彎頭仔市民活動中心、大園南港活動中心、楊梅及龍潭戶政事務所等9處。

衛生局表示，龜山華亞科技園區採檢站（龜山區科技三路88號對面停車場），將在23日起加入三合一服務，每週一至週五的上午9時至中午12時，提供6歲以下兒童及65歲以上長者綠色通道服務，以減少醫療院所壓力及增加幼童與高齡長者的就醫便利性。

新冠肺炎

延伸閱讀

嘉義確診孕婦突落紅 醫院急剖腹接生 女嬰PCR陰性

北市動物之家中繼園區開幕 柯文哲：動物之家會慢一點

台東南迴4鄉沒PCR採檢站 居民下山到市區要花2小時

張善政被提名桃園市長 白喬茵詫異「怎麼沒來高雄」

相關新聞

指揮中心放寬專責病房護病比 柯文哲：戰略戰術矛盾

指揮中心發函放寬專責病房的護病比，根據「醫療機構設置標準」護病比規定，醫學中心1比9，區域醫院1比12、地區醫院1比15...

獨／ 指揮中心調整專責病房護病比 護理師恐爆發離職潮

新冠疫情緊繃，醫療量能恐在崩潰邊緣。指揮中心昨正式發函至地方衛生局，要求專責病房護理人力配置，由各醫院自行彈性調整，但不...

居家照護確診者若急需就醫 指揮中心開放確診者可陪同

近來本土疫情持續延燒，居家照護確診者若有需要急迫就醫時，卻因全家確診難以陪同就醫，指揮中心今宣布，若症狀緩解後，確診者也...

台中青少年BNT來了！診所被問到爆、家長「抽單」提早預約

首批兒童BNT疫苗已抵台，台中市校園兒童BNT疫苗、青少年第三劑BNT疫苗預計5月30日同步在開打。衛生局因應長家想提早...

柯文哲批不解「後面那排人」 陳時中5字回應盼多溝通

中央流行疫情指揮中心針對快篩陽視同確診，擴大到偏鄉。台北市長柯文哲指出，快篩陽視同確診，這是不得不然，他再批陳時中，「不...

柯文哲批松機篩檢站不需設 陳時中：北市忙不敢勞煩

因應民眾PCR檢測需求，三總於松山機場停車場成立大型篩檢站，行政院長蘇貞昌今特別到篩檢站視察。但台北市長柯文哲說，他事先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。