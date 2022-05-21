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嘉義確診孕婦突落紅 醫院急剖腹接生 女嬰PCR陰性

中央社／ 嘉義縣21日電
圖為嬰兒示意圖，非心無當事人。圖片來源／Ingimage
圖為嬰兒示意圖，非心無當事人。圖片來源／Ingimage

嘉義縣消防局昨天晚間10時許接獲報案，一名懷孕38週的確診孕婦突然落紅，救護人員穿防護衣前往，緊急送往大林慈濟醫院安排剖腹產，女嬰狀況穩定，核酸檢測（PCR）陰性。

消防局今天說，接獲報案後，救護人員趕緊穿防護衣趕到確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的孕婦家，當時孕婦陣痛不明顯，也暫無生命危險，緊急聯絡大林慈濟醫院協助治療。

大林慈濟醫院急診部醫師經評估後，立即聯繫婦產科、小兒科和麻醉科等相關科室緊急手術，為孕婦接生，手術順利，母女平安；醫院表示，女嬰情況穩定，而產婦目前在隔離病房治療。

新冠肺炎

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