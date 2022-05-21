嘉義確診孕婦突落紅 醫院急剖腹接生 女嬰PCR陰性

成功大學日前在臉書粉專邀請到成大醫學院副院長林志勝醫師，以「COVID-19就是流感啦！」為題發文，內容有「染疫不需要通報，除非你要領保險金」，掀起熱烈討論後，成大先將原始影片下架，成大副校長李俊璋今天召開記者會說明，林志勝副院長在影片中從沒有說快篩陽性不用通報領保險才要通報，是被斷章取義，整理過的影片已重新上架。

2022-05-21 12:14