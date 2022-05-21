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總統下令「松山機場加開篩檢站」 柯文哲怒：不要瞎指揮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）上午參加動物之家中繼園區開幕記者會受訪。圖／取自直播畫面
台北市長柯文哲（右）上午參加動物之家中繼園區開幕記者會受訪。圖／取自直播畫面

昨天520總統就職周年碰上疫情肆虐，蔡英文總統昨宣布今天起在松山機場加開三合一大型篩檢站。台北市長柯文哲上午參加動物之家中繼園區開幕記者會受訪指出，有需要應該是舊有的篩檢站先加量，而不是開新設新的點，不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾。

至於是否覺得有被突襲？柯文哲說，他事先知道，而且反對；因為不要為了設而設，三總目前院內名額是466，松山分院是160，應該現在有的點，作業容量增加，不是增加新的點，他本來的戰略是醫學中心保留戰略預備部隊，不管是三總和台大的量，都還沒有開出來。

對於是否會擔心附近交通大亂？柯文哲說，設了就會去維持交通，但打仗是有戰略的，台北市的計畫本來就是防疫急門診擋在第一線，把醫院的出院住院標準弄嚴格一點，防疫專責旅館再加量，這樣做到輕重分流，防疫急門診再分成兩組，65歲以上、65歲以下，做分流讓系統效率做到最高。

柯文哲批評中央，「人家有一定的作戰計畫，你是中央直接下來，又不知道我們的作戰計畫」，突然下一道命令，三總的總院和分院，量還沒有開出來，為什麼叫人家設第三個點？這沒有道理，這是戰術布置錯誤。

副市長黃珊珊說，之前衛福部醫福會執行長王必勝有問要不要開另一站，她回答北市是看現有量能可否擴充，如果可以的話，是實驗室量能可否擴充給北市，像萬芳可以做到晚上，台大可以從400擴大800、1000，應先以現有站的量能為主。

黃珊珊說，因王必勝詢問開設站的意見，她回說，如果中央要設，交通北市會幫忙，也無法阻止，交通維護會幫忙 ，但她昨天才知道不是「車來速」而是1800的量，今天下午4點就開始，北市會做交維，但她一直表示，應以現有量能優先，不要讓醫院疲於奔命。

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