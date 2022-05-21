確診康復者=拿無敵星星？醫曝：效果短暫「不如先做這事」
新冠肺炎疫情仍然再燒，今年本土累積個案已經破百萬例，當中也有許多確診者陸續解隔離，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已經確診過康復並且解隔，三個月內再接觸個案不用被匡列，像是獲得「無敵星星」，但台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民認為染疫康復者三個月後還是要接種疫苗，因為自然給的免疫力不是非常確實，「就算有效，效果也很短暫」。
羅一鈞表示，曾確診個案若康復且解隔離，三個月內若再接觸確診個案不用被匡列接觸者，但前提是沒有出現新冠症狀，但若是有出現相關症狀，經判斷非其他病因所致，還是建議進行快篩或PCR，如果檢驗為陰性，也無需匡列為接觸者。
因三個月內有一定免疫力，也被形容是獲得「無敵星星」。不過黃立民認為，染疫康復後只能勉強等於「一劑疫苗」，尤其是保護力來看，疫苗保護力能維持6個月以上，不過染疫康復只有3-6個月。
黃立民也說，康復後的民眾最好還是要接種疫苗追加劑，因為自然給的免疫力不是非常確實，透過疫苗接種與自然感染嘗試達成群體免疫「就算有效，效果也會很短暫」，加上如果未來又有新的變異株入侵，感染的抗體可能就起不了作用，有可能再次感染。
羅一鈞昨天(20日)提到無敵星星也說，這不是鼓勵民眾主動染疫。指揮官陳時中說，這方面大家看法都是一致的，避免染疫是基本，但現在疫情跟以前情況完全不同，民眾還是要把疫苗打好、打滿，不是要大家故意去染疫，但即使染疫也不用太擔心。
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