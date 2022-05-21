密切接觸者隔離政策再改！「0+7」新制免隔離引爆討論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月「密切接觸者隔離政策」話題的網路聲量表現，帶您了解有關密切接觸者隔離政策的網路聲量討論以及網友的意見與看法。

疫情變化來得又快又猛，許多政策也必須隨時滾動調整，而民眾面對突如其來的變化往往感到措手不及，因此對於「0+7」新制有許多的看法與憂慮。

居家隔離天數縮短 網擔憂潛伏期、突破感染暴增

密切接觸者隔離政策 近一個月討論聲量。圖片來源/unsplash

近一個月內關於密切接觸者的隔離政策，包含「3+4」與近期剛上路的「0+7」。在4月25日時，疫情指揮中心宣布將於4月26日縮短居家隔離與自主防疫期至「3+4」，引發大量討論，如「感覺隔天確診數會直線上升」、「潛伏期不是超過七天嗎」等等，可以發現民眾大多擔憂自主防疫期間，恐出現「陰轉陽」等狀況，讓確診數增加。

而隔天「3+4」上路首日，總統蔡英文在臉書上發布「防疫的目標不變，就是重症求清零，輕症可控管，正常過生活」，並喊話民眾戒慎但不必恐懼，主要是疫苗3劑要盡快打滿，引來許多正反回應，像是「已打完三劑，支持逐步開放」、「沒有任何提前預防就要共存，好害怕」，回覆呈現兩極化的聲音，當日也是「3+4」話題的討論最高峰。

兩個星期後的5月16日，疫情指揮中心調整政策，宣布已打滿3劑疫苗的密切接觸者不必強制居家隔離，可以選擇「0+7」的新制，改為自主防疫7天，網友對此政策有著諸多意見與看法，紛紛在討論區發表「政策這樣改，到底該遵守什麼」、「很多確診都是打到三劑的欸」等等，整體來看，民眾對於「0+7」新制仍抱有許多的疑問。

疫苗完整接種仍有染疫風險 民眾認為黑數難以防堵

網路熱議「0+7新政策」 5大擔憂焦點。Social Lab社群實驗室/製圖

追蹤網友對「0+7」新制的憂慮與討論焦點，最主要集中在「打滿三劑仍有染疫、重症風險」，認為即便快篩陰後可外出採買、上班等，仍可能在這期間轉陽，並非毫無風險，加上由於現在確診數眾多，回報處理時間拉長會使「快篩結果難以確實追蹤」，密切接觸者是否有實行快篩亦較難確認，因此網友擔憂「黑數」的存在只會越來越多。

另外，政策的頻繁變動，使得許多民眾直呼「跟不上」，除了心理上較難在短時間適應新的政策內容，無論是工作、上學都需要跟著不斷滾動調整，引來民眾表示「好像真的該自主應變」等；並且，還有人擔憂如此快的變動會讓「醫療量能」來不及應付，接踵而至的還有是否能有足夠的人力開藥，同樣成為網友擔心的焦點之一。

許多家長也針對0+7新制提出看法，直言「家人都同住要不確診很難，現在不用隔離了，那小孩呢」，坦言對於「尚未打疫苗的孩童」而言，有非常大的影響，另外有人認為「雖知道共存是趨勢，但小孩疫苗都還沒打完」，表達應該將步調放慢，讓人民、第一線人員有更多時間適應。

在與病毒共存的前提之下，無論是「3+4」或是「0+7」的方案，都有其優缺點，不過在擔憂的同時，也應該盡量做好自身防疫，大家團結一心，方能突破一次次的難關，戰勝疫情。

觀看原文→https://bit.ly/3lqJIAm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦