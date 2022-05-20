輝瑞兒童疫苗 25日屏東4家醫院可施打
屏東縣今天新增2270例確診，因應疫情高峰，高中以下學校停課一週，並同時提升兒童保護力，25日在屏東寶建、高榮屏東分院、輔英、恆春旅遊等4家醫院，可施打輝瑞兒童疫苗。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天新增2270例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以屏東市656例最多，其次為東港鎮180例。因應疫情高峰，縣府宣布高中以下各級學校至幼兒園、補習班，23日至29日停止上課1週，啟動遠距教學。
衛生局指出，25日開設5至11歲兒童疫苗門診，寶建醫院為下午2時至5時，施打人數60人；高雄榮民總醫院屏東分院為下午1時30分至3時30分，施打人數250人；輔英醫院為下午2時至4時，施打人數為300人；恆春旅遊醫院為下午2時至4時30分，施打人數150人。
另外，26日、27日、28日也在33鄉鎮的衛生所，加開5至11歲兒童疫苗門診。
縣長潘孟安指出，考量到有些家長可能沒有辦法在家照顧孩童，又怕孩子亂跑，有需求的家長們，還是可以將孩子送到學校。另外，學生沒有線上教學的相關設備或是網路等，縣府也已分配平板、網卡等給各學校，保護孩子受教權。
縣府表示，針對21日、22日國中會考，考生需注意自身防疫，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考等，考場工作人員及服務隊老師也已完整接種疫苗，確保整體考生應試健康與安全。
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