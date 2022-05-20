屏基PCR分流 白天防疫門診給藥、晚篩檢站不給藥
屏東基督教醫院今天宣布PCR篩檢分流措施，即日起急診室PCR採檢只到晚上8時；另外，白天防疫門診提供輕症採檢及給緩解藥物，晚上則是免費採檢PCR，但現場不給藥。
屏基表示，為避免影響急重症病人就醫，急診室COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢掛號只到晚間8時。如果民眾快篩陽性且無症狀，可利用縣府公告的社區篩檢站或到防疫門診採檢。
防疫門診時間部分，每週一至週五上午9時至12時、下午2時至5時；週六、週日上午9時至12時，在屏基恩慈大樓1樓停車場，為快篩陽性或懷疑感染且症狀輕微民眾採檢，並提供緩解症狀藥物(非抗病毒藥物)，收費新台幣340元。但體重40公斤以下孩童仍需急診掛號採檢。
另外，屏基社區篩檢站將於下週一(23日)啟動，每週一至週五晚間6時至9時，在屏基恩慈大樓1樓停車場，為民眾採檢PCR，但不提供藥物、不收費。
屏基表示，確診且有高風險因子者，如要領用抗病毒藥物，需先掛號家醫科或胸腔內科，再由未居隔親友持健保卡及確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)到門診開立抗病毒藥物。屏基不提供「居家隔離、居家檢疫、自主防疫期間快篩陽性視訊確診」服務。
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