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林右昌：避免家庭群聚 孩童與孕婦配發快篩劑

中央社／ 基隆20日電

基隆市長林右昌今天說，為避免家庭群聚感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），即日起市內12歲以下孩童發放3劑快篩試劑，新生兒與孕婦配發5劑。

林右昌透過新聞稿表示，根據防疫與傳染病專家的建議，家庭群聚感染是孩童染疫最重要的原因，因此保護孩子最好的方式除了家庭成人完成3劑疫苗外，就是使用快篩試劑監測家庭成員的健康狀況。

林右昌說，他也了解基隆市民對快篩試劑有很大的期待與需求，所以一直用盡方法在努力，現在終於突破萬難自行購得10萬劑快篩試劑。考量12歲以下的孩童還沒打疫苗，因此決定將這些寶貴資源優先提供分配給0歲到12歲孩童、新生兒與孕婦使用。其中0歲到12歲孩童，配發3劑；新生兒與孕婦配發5劑。

他表示，今天上午也已透過市府教育處將快篩試劑配發給基隆市各公私立小學，有到校的學生可直接領取3劑快篩試劑帶回家使用；沒到校的學生，請家長下週到學校領取。

此外，領有媽媽手冊的孕婦與新生兒，從23日至31日止，可憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報戶口時，到各區戶政事務所領取快篩試劑。

林右昌強調，這次快篩試劑的發放，希望讓家長可監測家中成員健康狀況，如有症狀或是疑慮就可利用。

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