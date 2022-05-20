桃園防疫關懷包快易通 鄭文燦：優先發給市民
桃園市長鄭文燦今天表示，有外縣市民來桃園領防疫關懷包，但桃園防疫包數量有點不夠，還是以發給桃園市民為優先；5月是防疫困難階段，等疫情結束以後再來討論選舉。
桃園市長鄭文燦下午陪同總統蔡英文，至八德區公所視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通辦理情形。
鄭文燦會前接受媒體聯訪時表示，防疫工作非常辛苦，謝謝第一線防疫人員，當然中央有些地方需要改進，「我也是據實以告」；針對政治問題則表示，今天不討論選舉，對他來說，5月是很困難的一個階段，等疫情結束以後再來討論選舉。
鄭文燦表示，防疫關懷包還是蠻重要，桃園用快易通方式發放防疫關懷包受到肯定，現在很多外縣市的人來桃園領防疫關懷包，但桃園現在防疫包有一點不太夠，希望還是以桃園市民為優先。
桃園市政府民政局補充說明，桃園市關懷包以設籍桃園市的市民為限，不提供外縣市民眾，請未設籍桃園的外縣市民眾不要前往領取。
▪【疫情專題】5月20日新增本土85,720例、境外移入41例 確診死亡49例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言