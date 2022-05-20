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口服藥日開逾4千份創新高 輝瑞兒童疫苗5月24日配送

中央社／ 台北20日電
指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天共開立4336份COVID-19口服抗病毒藥，創單日新高，顯示流程越來越順暢；24日起也將配送輝瑞兒童疫苗到各縣市，一定夠小朋友用。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天共開立4336份COVID-19口服抗病毒藥，創單日新高，顯示流程越來越順暢；24日起也將配送輝瑞兒童疫苗到各縣市，一定夠小朋友用。圖／指揮中心提供

指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天共開立4336份COVID-19口服抗病毒藥，創單日新高，顯示流程越來越順暢；24日起也將配送輝瑞兒童疫苗到各縣市，一定夠小朋友用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，口服藥開立份數持續攀升。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天共開立人4336份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，創單日新高，其中輝瑞Paxlovid共3555人份、默沙東「莫納皮拉韋」781人份。

據統計，今年以來累計開立2萬3087人份，包括1萬7974人份Paxlovid及5113人份莫納皮拉韋。

陳時中說，5月16日起，口服抗病毒藥物每天都開立超過2000人份，顯示已能漸漸滿足使用需求，隨制度及流程越來越順暢，開藥數還會持續攀升。

在疫苗接種方面，昨天國內共接種7萬3614劑COVID-19疫苗，累計接種5397萬3940劑，人口涵蓋率第1劑86.61%、第2劑81.21%、第3劑63.81%、基礎加強劑接種率0.85%。

陳時中指出，輝瑞兒童疫苗下週將分2批疫苗配發到各地衛生局，第1批先配送40萬劑、第2批26萬劑，其餘10萬劑留在中央，根據施打狀況彈性配發；將以各縣市需求量的7成作為配送基礎，扣掉有莫德納疫苗接種意願的數量，強調一定夠給小朋友接種。

輝瑞兒童疫苗將於25日開打，有校園認為要先把莫德納疫苗打完，等到6月再接種輝瑞兒童疫苗。陳時中說，輝瑞兒童疫苗預計24日配送，希望在時效內，越快接種越好，但尊重學校、地方衛生局、醫療單位相關行政作業時程。

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