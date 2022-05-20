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家長快看！Omicron對兒童的傷害比想像還大

遠見／ 文 / 彭杏珠
聯合報系資料照
聯合報系資料照

今年4月中旬前，多數人都不認為台灣會再爆發嚴峻疫情，認為Omicron確診者以無症狀、輕症居多，趨向「流感化」，不必過度驚慌，甚至也沒想過兒童重症死亡問題。直到4月19日新北市2歲男童確診突發重症過世、5月13日基隆2歲確診男童在送醫途中不幸身亡。外界才驚覺Omicron對兒童的影響，原來比「大魔王」Delta還大。

為何Omicron對兒童衝擊如此大？家長該如何保護好孩子，如果孩子確診了，又該怎麼辦？

全球從2020年元月開始爆發新冠疫情以來，不管是最早的武漢病毒，還是後來的Alpha、Delta變異株，發現兒童的感染率與重症率均很低，新疫苗研發也是從成人開始研究，後來才針對兒童進行測試。顯示新冠病毒對幼兒的影響不像老人來的嚴重。

但，這種思惟要徹底改變了。

其實，今年元月28日，政府一再呼籲染上Omicron不會造成重症、死亡時，國民健康署前署長邱淑媞就已提出嚴重警告，「不要再用 Omicron很溫和來催眠自己，以為輕症、無症狀就沒事，國外死亡案例數仍高，還可能造成後遺症，都埋下本土疫情隱憂。」

4月28日，台灣單日確診突破1萬大關後，確診數呈指數型飆升，分母變大了，中重症患者突破百位數，立即衝擊到醫療量能，兒童染疫的問題才逐漸被正視。

為何Delta對兒童影響小？Omicron對兒童衝擊大？

新光醫院小兒科主任穆淑琪分析，Alpha、Delta（大魔王）主要攻擊下呼吸道（肺部），兒童因為肺部ACE2接受體比較少，且免疫系統相對不成熟，病毒找不到入侵門路，不僅確診數少、症狀也比較輕微。

她進一步分析，但Omicron就像流感跟感冒一樣，主要是攻擊上呼吸道，兒童就無法倖免了；加上兒童對新病毒普遍無群體免疫、也尚未接種疫苗，成為危險族群。觀察這一波的Omicron，國際上有報告指出「孩童住院死亡率比流感高一些。」

新光醫院小兒科根據最近的臨床案例發現，不管是嬰兒（一歲以內）、幼兒（一歲至五歲）或是兒童（五歲至12歲），全部都有確診案例。

為何Omicron確診兒童轉中重症比率變高了？這跟確診人數有關。當Omicron確診人數在社區快速增加時，自然會感染給大量的兒童，尤其是沒有疫苗保護的嬰幼兒，確診兒童發生中重症的總數，自然比Alpha、Delta變異株盛行時來得高，小兒科醫師呼籲各界要特別小心注意。

尤其，中和、基隆兩歲男童死亡案例，讓小兒科醫師均感到詫異，「變化速度之快，難以想像，根本沒有留給醫師多少治療的時間，」穆淑琪說。

當中和二歲男童送到雙和醫院後，雙和有與台大醫院的醫師會診討論，最後，對外的說明是「病程進展非常快速、罕見與嚴重，是過去治療兒童上沒有發生過的案例，連日搶救並動用抗病毒藥物仍出現憾事，宣告不治。」

基隆的二歲男童從發高燒到過世的時間僅幾個小時，更讓外界見識到Omicron並非想像中的「弱」，兒童轉重症、快速死亡的事情不容小覷。

兒童病床不足，小兒科得借用大人的負壓加護病房了

目前，各大醫院的加護病房都以成人為主，主因是兒童平常醫療需求少，加護病床數設置並不多，即便是全國數一數二的台大兒童醫院，目前的加護病房幾乎常常是滿床狀態。一位不具名小兒科醫師說，去年515疫情期間，是成人來借用小兒科的負壓加護病房，今年變成小兒科要借用內科的大人負壓加護病房了。

既然Omicron不像過去的病毒株，已開始攻擊兒童並出現重症死亡事件，家長該如何因應？彙整專家的意見如下：

首先，政府已開放6至12歲的兒童施打疫苗。但，到底要不要讓孩子施打？幾乎沒有醫師敢給明確建議，畢竟目前都是緊急授權的疫苗，並非成熟疫苗，都存在一些風險。

台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科主任呂立說，如果孩子有符合疫苗注射條件，打跟不打要看家長的抉擇。注射疫苗有副作用的低風險，不打疫苗也可能會感染而引發中重症，「確實很兩難，就像下賭注一樣。」

不過，站在目前醫學科學研究已知的報告來看，呂立認為，打疫苗比不打疫苗的好處多，如非特殊體質，建議符合條件的，最好都去施打疫苗，多一種保護，至少能降低中重症及死亡機率。這也是台灣兒科醫學會發布的聲明稿中，眾多兒科專家的共識。

穆淑琪強調，未施打疫苗是小朋友最大隱憂，建議還是要打疫苗。

再來是，當孩子有感冒症狀時，最好先快篩，以確定是否感染？假設是快篩陽，請家長務必冷靜應對，如果想確認孩子到底是不是確診，可以到各大篩檢站做PCR（核酸檢測），切記，如果沒有緊急症狀需要急診處理，不要掛急診，現在急診室病患眾多，已成病毒聚集的高風險區。疫情對孩子的威脅，不容小覷。

孩子如果出現這六大現象，家長要緊急送醫治療

如果孩子症狀輕微，精神活力還可以，家長可以先讓孩子吃感冒藥或退燒藥，以減緩症狀的不舒服。常見第三天就會逐漸退燒，第四天就會恢復活動力、胃口也會變好一些，代表身體已逐漸康復中。

假設症狀比較明顯一點，可以掛各大醫院的兒科疫病門診或急門診，這是為了分流，減少占用急診醫療資源，留給緊急需要的人，方便病人可以看診、拿一些緩解症狀的藥物。但這個疫病門診是否可以開立口服抗病毒用藥，以及兒童是不是適合服用，就需要看診醫師判斷與看各家醫院的規定。

不過，現在已有視訊門診診療，家長可以透過醫師評估，來決定孩子是否需要口服抗病毒藥物。

家長請注意，如果孩子出現以下六大現象，要特別提高警覺，盡快送醫治療。

第一：吃退燒藥後，仍發燒（39度）達48小時不退；如燒到40度以上要立即送醫，尤其要注意嬰幼兒的體溫。

第二：出現呼吸喘、費力與呼吸困難。例如像哮吼（又稱急性咽喉氣管炎）症狀，較長發生於五歲以下幼兒，症狀為吸氣性喘鳴、聲音沙啞、像狗吠聲的咳嗽及呼吸困難等症狀。

第三：精神活力與意識反應不好，尤其在退燒後仍不見改善，或甚至發生癲癇抽搐。

第四：無法進食或尿變少、脫水。

第五：唇色發紫。

第六：持續胸痛無法改善。

孩子在家照顧時，家長的關心與警覺性很重要。新光醫院4月底收治一位確診幼兒，當媽媽發現孩子發燒一天半不退，且出現哮吼症狀時，馬上送急診，母子PCR篩檢後均確診。急診醫師發現病童血氧含量偏低、聲音不對，通知穆淑琪孩子恐轉為重症，必須先準備兒科負壓加護病房。雙方討論後，決定先即時用藥，到傍晚時，發現孩童喉嚨已經消腫、比較沒有喘了、血氧素也恢復正常，轉至新冠專責病房五天後，健康出院。

家長與孩子都要吃好、睡好、運動，以對抗無所不在的病毒

根據各種國際研究報告顯示，預估全球恐有15至30％的人會感染Omicron，這株病毒早在台灣社區擴散開來，學者專家均希望能控制一下疫情，不要讓確診數爆衝，否則重症與死亡人數也會突然大增，兒童重症醫療量能恐無法應付，導致重症兒童無法獲得即時救治，恐再度出現基隆二歲男童沒有病床收治的憾事。

其實，北部兒科加護病床已出現警訊。以台大兒童醫院為例，兒童加護病房總共有20床，其中四張床是負壓隔離加護病床，而大部分醫院的兒童加護病房常常僅有一床負壓隔離加護病床，而且兒童重症治療的複雜度、困難度都比較高，這也是為何當一般醫院收到重症兒童，必須轉診至具有兒童加護病房照顧能力的醫院。

確診人數不能爆衝，就是希望擴散速度不要太快，盡量減少重症與死亡人數，如此，每位重症病人才能即時得到最適當的醫療照顧。這也必須靠中央與地方一起努力防疫，全民做好個人防護措施，並提高疫苗施打率。

穆淑琪總結說，疫情期間，帶緊口罩、勤洗手一樣都不能少，家長跟孩子都要吃好、睡好、運動，提高免疫力，保持樂觀的態度，以對抗無所不在的病毒。

（本文出自2022.5.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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