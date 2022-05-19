北北基桃8大型篩檢站日驗6千件 桃園擬再加開3處
國健署今天宣布，北北基桃已開設8處大型篩檢站，每天最多可提供6000件檢驗量，其中6站設有綠色通道，可供幼兒和長輩看診、領藥，桃園也將再加開3處大型篩檢站，近日將公布地點。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為防檢驗人潮擠爆各大醫院急診，行政院指示在台北市、新北市、桃園市、基隆市加開9處大型篩檢站，舒緩採檢人潮。
衛福部國健署今天下午發布新聞稿宣布，截至昨天為止，已完成8處大型篩檢站開設，各地方政府也開設363處社區篩檢站供有需要的民眾檢驗。
國健署署長吳昭軍接受中央社記者電訪時表示，8處大型篩檢站開設以來，每天約可增加5000至6000件PCR檢驗量，其中也有6站設有綠色通道，提供6歲以下幼兒及65歲以上長者採檢、看診、拿藥等三合一服務。
吳昭軍說，台北市原訂開設3處大型篩檢站，但有1處還在評估當中，另外桃園市今天也告知要再加開3處大型篩檢站，未來桃園預計會有5處大型篩檢站，詳細站點近日就會公布。
根據國健署公布的篩檢站資料，台北市2處篩檢站均有具綠色通道，分別為「自由廣場篩檢站」及「台大醫學院體育場篩檢站」；新北市僅「板橋江子翠篩檢站」有綠色通道，「汐止區公所篩檢站」、「三重綜合體育館篩檢站」僅供篩檢。
基隆市的「市民廣場篩檢站」具綠色通道；桃園市2處篩檢站均具綠色通道，分別為「大園篩檢站」及「龍潭篩檢站」。
中央流行疫情指揮中心呼籲，快篩陽性民眾應盡量到住家附近的篩檢站進行採檢，避免前往醫院，篩檢時務必留下的正確手機號碼以便後續聯繫，檢驗為陰性者也應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域。
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