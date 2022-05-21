不用再受戳鼻子之苦！唾液快篩開賣民眾看法兩極

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「唾液快篩」話題的網路聲量，帶您了解唾液快篩話題的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

隨著新冠疫情升溫，許多民眾都有使用快篩試劑的需求，而除了目前市面上的鼻咽快篩試劑外，近期食藥署也核准了唾液快篩的專案輸入，讓民眾可在各大藥局、超商購得。因唾液快篩能免去鼻咽快篩深入鼻腔的不適感，故獲得不少網友高度矚目，相關話題備受社群熱議。

「唾液快篩受核准」討論度高 郭董「家用版唾液快篩機」引網關注

4月30日時，食藥署宣布核准「國內首款家用唾液快篩試劑」的消息引發民眾熱議，其中許多網友表示「終於等到了！！歐洲已經出好久了」、「不用再被戳到不舒服了」，引頸期盼唾液快篩的上市，但也有人質疑「怎麼代理又是跟高端有關，是不是背後有什麼利益糾葛」，對此衛福部長也特別澄清，其餘廠商也陸續在補件申請代理唾液快篩，未來將會有更多業者代理，並非圖利單一廠商。

唾液快篩話題近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在5月12日唾液快篩開賣當日，各大藥局皆大排長龍，許多民眾對此也紛紛表示「真的好難買！提早一小時排隊還是沒排到」，在同日，鴻海創辦人郭台銘亦宣布其所投資的富佳生技「唾液PCR快篩機」，將向衛福部申請緊急授權（EUA），希望未來可以讓民眾用更親民的價格，在家輕鬆完成快篩，消息一出，也讓許多網友表示「真的太感謝了！！希望可以趕快核准，不然快篩試劑真的供不應求」。

唾液快篩還是鼻咽快篩？ 網友意見大不同

而對於唾液快篩，民眾也持兩極看法。首先，支持唾液快篩的民眾就表示相較於鼻咽快篩，唾液快篩使用上「較為舒適」，有人就留言「公司規定每天都要快篩，鼻子都快被戳爛了，終於有舒服一點的方式」；另外，也有家長認為唾液快篩對於兒童使用較為方便，並分享「之前用鼻咽快篩幫國小的女兒用，看她哭成那樣真的心疼，終於有口水採檢的了」，表時對於唾液快篩的上市樂見其成。

唾液快篩正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，也有民眾認為，目前市面上唾液快篩相較他國價格較高，且「準確率還不及鼻咽快篩」，因此對於唾液快篩上市表示反對，有網友就提出「買挖鼻子的比較便宜，還比較準」、「真的要測還是會用鼻咽快篩，準確率還是比較高，比較心安」。

國內疫情持續升溫，民眾出門在外務必做好防疫措施，而若是家中有長輩、小朋友害怕做鼻咽快篩，不妨可考慮選購唾液快篩來進行篩檢，也提醒民眾若身體出現疑似染疫症狀、不適，記得先進行自我篩檢，保護自己也保護他人！

觀看原文→https://bit.ly/39zXKwK

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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