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第四劑疫苗誰可打？怎麼選？網友熱議6大QA一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
第四劑疫苗誰可打？怎麼選？ 網友熱議6大QA一次看。 圖片來源/unsplash
第四劑疫苗誰可打？怎麼選？ 網友熱議6大QA一次看。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月「第四劑疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大問答與五大疫苗廠牌網路聲量排行。

本土疫情持續升溫，為降低染疫後中重症與死亡率，近日疫情指揮中心宣布開放第四劑疫苗施打，雖步入後疫情時代，施打疫苗已成為民眾的一種「新常態」，不過有關第四劑疫苗的優先施打族群、疫苗廠牌、預約施打等相關問題，仍於社群媒體上引起熱議。

「優先施打族群」討論多 「廠牌挑選」成熱議焦點

觀察網友對於第四劑疫苗相關話題的焦點，整理出以上六大問答，從中可見民眾多聚焦於「優先施打族群」相關討論，本次疫情指揮中心開放三大族群，共10類人優先施打第2次追加劑（第四劑），包含65歲以上長者、長照機構住民，以及滿18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

第四劑疫苗 網友熱議6大問答。 Social Lab社群實驗室/製圖
第四劑疫苗 網友熱議6大問答。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外本次疫苗可以選擇施打的「廠牌」也備受社群關注，近日就有網友於討論區上提問「你第四劑要打哪一牌？」，引起廣泛熱論，因無論先前接種的是哪一廠牌，第四劑皆可接種半劑量的莫德納、全劑量的BNT或高端，另外還有目前尚待原廠進口供應的Novavax，而疫情指揮中心指揮官陳時中也提醒民眾，若對上述廠牌有過敏問題，亦可選擇AZ作施打，不過仍建議以mRNA疫苗或次單位蛋白疫苗為主。

另外如第四劑施打應與前一劑間隔多久、施打前需準備的物品等問題，也有著不少討論度，建議民眾也可上衛福部疾管署官網查詢正確資訊，避免誤信不實訊息。

「莫德納」引爆討論聲量 「Novavax」尚未登場便受矚目

進一步了解網友熱議的第四劑疫苗廠牌，發現「莫德納」獲得網友最多討論度，就有網友提出「依政府採購的莫德納數量來看，第四劑莫德納居多吧？」，獲得不少人認同。另外討論區就有網友提出因害怕副作用影響，故傾向選擇副作用較其他疫苗低的「高端」來作施打。

第四劑疫苗 網友熱議5大廠牌。 Social Lab社群實驗室/製圖
第四劑疫苗 網友熱議5大廠牌。 Social Lab社群實驗室/製圖

而近日向台灣申請EUA(緊急使用授權)的「Novavax」雖還未正式授權完成，便已受到社群高度關注，因被譽為是「最安全的疫苗」，且與高端同屬「次單位蛋白疫苗」，副作用大幅降低，故也有不少網友表示願意「等Novavax」。

本土疫情確診數字持續攀升，民眾除了日常做好自我防疫外，也別忘了預約登記疫苗施打，為自己增加保護力。

觀看原文→https://bit.ly/3wseH5l

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 疫苗

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