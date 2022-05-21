實名制快篩搶到翻 到底便民還擾民？網掀論戰

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「快篩實名制」話題的網路討論輿情，帶您了解有關快篩實名制的網路聲量討論以及網友的意見與看法。

逐漸放寬的防疫政策與匡列隔離標準，讓許多民眾擔憂染疫風險升高，因此對於快篩試劑的需求也大增，而快篩實名制在4月底正式上路之後，立即於社群討論區引發廣大熱論。

快篩試劑「價格」成討論焦點 網憂實名制排隊恐增「群聚風險」

「快篩實名制」話題 近1個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

4月18日衛福部與國防部在立法院備詢時，報告關於「快篩國家隊」的準備進度，表示預計會在5月開始實施「快篩實名制」的政策，且價格為一劑100元，話題一出立刻帶起第一波討論，如「能降價當然是好的，希望能有公允的價格」、「5支還是要500元，對低收入戶還是一筆不小的負擔」等等，多聚焦在價格面向上的討論。

快篩實名制在4月28日當天正式上路，討論聲量立即來到近日聲量最高峰，不過首日的排隊機制不明確，系統也因為同時太多人使用而大當機，引起不少民怨，許多民眾紛紛提出自己的擔憂與看法如「排隊那麼多人，好怕又從中染疫」、「總感覺不需要趁第一天去擠，除非急需」，引發網友討論快篩實名制的方式是否符合防疫需求。

快篩試劑的價格一直是網友們討論的重點之一，對此經濟部長王美花說「台灣所販售的已經是最便宜的」，並提出表格佐證，甚至表示「根據調查，更便宜的試劑多為大陸製的」，引起網路正反議論，像是「中國製的真的不敢用」、「能通過認證的話，什麼國家的（試劑）都可以吧」，不過也有網友說，重點不是什麼國家製造的，而是精準度夠不夠，能趕快挺過這波疫情才是。

網推實名制能遏止囤貨歪風 提議「預約制」改善人潮問題

「快篩實名制」話題 正反面聲量看法。Social Lab社群實驗室/製圖

針對快篩實名制，許多民眾紛紛表示贊同，能藉此遏止囤貨的行為，如「支持實名制，不然沒症狀的人買一堆放家裡，都放到過期也沒用」。另外也有人提出，由於身邊確診者不斷增加，諸如學校、公司等場所，都會要求需提出快篩陰性證明，因此支持快篩實名制，至少能提供一個價格穩定的購買管道。

不過，也有網友持反對意見，不認同快篩實名制，例如「真的沒必要去排隊增加染疫風險」、「就是另類群聚啊」等，更有上班族訴苦「那個開賣的時間，怎麼可能買得到」。除了有時間無法配合及群聚的疑慮外，也有民眾疑惑「為何需要花錢購買，明明有許多國家是以免費的方式發送」、「跟口罩一樣與超商配合、先登記會不會好一點」等，期盼能透過「預約登記」降低排隊群聚的染疫風險，也能更便民。

隨著疫情擴散與逐步解封的趨勢來看，快篩試劑的需求一定會日益增加，要如何正確的與病毒共存便是國家與人民的重要課題，而現在我們能做的，就是遵守日常防疫措施、有症狀盡快篩檢通報，全民一同度過難關。

觀看原文→https://bit.ly/3NGithx

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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