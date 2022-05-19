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陳時中：醫療量能絕無崩潰 區域聯防啟動調度

中央社／ 台北19日電

COVID-19疫情嚴峻，有民眾質疑醫療量能崩潰。指揮中心指揮官陳時中今天強調，目前醫療絕對不到崩潰的階段，說崩潰有點危言聳聽，強調區域聯防已啟動調度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，隨確診病例數攀升，重症、死亡個案也與日俱增，近日有高齡患者快篩陽性去做PCR，卻被晾在急診室外10幾個小時才獲安置，家屬質疑醫療量能崩潰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，類似狀況應該是個案，會請各醫院了解狀況、儘早安置，但他強調，台灣目前的醫療狀況絕對不到崩潰的階段，說崩潰未免有些危言聳聽。

陳時中說，據統計，目前台北市與新北市的專責與負壓病房空床率約30%、北區約40%、整體約50%左右，顯示雙北的病床確實相對少，但區域聯防都在進行當中，會根據實際需求做更好的調配。

住宿式長照機構群聚感染疫情頻傳，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，據最新統計，目前住宿式長照機構共665家出現疫情，包括1958名工作人員染疫，以及4268名住民染疫。

有媒體詢問長照機構住民染疫死亡狀況，以及是否曾用口服藥。羅一鈞說，第一時間接獲死亡通報時，其實看不出是不是長照住民身分，必須細究通報來源、病歷等資料。

羅一鈞指出，最近為了降低醫護負擔、加速口服抗病毒藥給藥流程，已鬆綁開藥通報等相關時效限制，也簡化流程，因此目前暫時沒有相關死亡、使用口服藥的統計數據，希望過陣子再以更簡便、不增加第一線負擔的方式提供統計數據。

有民眾打完第3劑莫德納疫苗後頭痛半年，外界好奇是否算疫苗副作用的一種。羅一鈞說，造成頭痛的原因很多，但疫苗一般來說並不是造成頭痛的原因，建議就醫請醫師研判，如果醫師懷疑和疫苗有關，還是可通報疫苗不良反應系統。

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