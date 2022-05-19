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防疫包只發給市民 桃園市府喊話外縣市別再來

中央社／ 桃園19日電
雙北防疫包停發，導致民眾改來桃園領，市府籲勿再前往，桃園的關懷包只發給設籍市民。 聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影
雙北防疫包停發，導致民眾改來桃園領，市府籲勿再前往，桃園的關懷包只發給設籍市民。 聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影

桃園市防疫關懷包採快易通方式，由確診者委託親友到區公所領取。市府今天表示，雙北防疫包停發，導致外縣市民眾改來桃園領，請勿再前往，桃園的關懷包只發給設籍市民。

桃園市政府民政局今天發布新聞稿表示，桃園市政府在5月13日啟動「防疫關懷包快易通」服務，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者可委託非同住親友至各區公所代領防疫關懷包。

民政局說，現階段每天發放近萬份關懷包，但卻發現在各區公所發放現場，有許多非設籍桃園市的民眾來領取，造成第一線人員發放困難，同時也要花費大量時間說明。

民政局表示，研判是因為雙北陸續停發防疫包，造成許多非設籍桃園的民眾改來桃園領取，「桃園市關懷包以設籍桃園市的市民為限，不提供外縣市民眾，請未設籍本市的外縣市民眾不要前往領取」。

民政局表示，桃園的防疫關懷包內含5劑快篩試劑、泡麵、甜八寶、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶、口罩、體溫計、垃圾袋及防疫手冊等（需視市場供應量而定），若有瑕疵品，可先來電告知有瑕疵，同時送回原發區公所換新。

新冠肺炎 桃園

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