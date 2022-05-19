「四天沒出門」卻收社交APP接觸通知...她酸「難道我家有確診阿飄嗎」

簡訊實聯制退場後，指揮中心推廣社交距離App取而代之。很多人每天會打開App檢查，有沒有接觸到確診者，看到「無」就覺得安心。有位網友po文抱怨，說她接到App通知「5/3到5/15之間有6天有接觸到確診者」，但她其中四天完全待在家沒有出門，讓她不禁懷疑「這個App到底有沒有錯報的可能性？」

該名網友在Dcard上以「沒出門卻有接觸通知？」為題發文，「我在大半夜突然收到App的通知，顯示我從5/3開始到5/15之間有6天有接觸」。原po相當疑惑，因為其中有4天的時間，她完全沒出過家門，連下樓倒垃圾都沒有，且家中也沒有確診者、訪客，讓她相當不解，「那4天的接觸通知是哪裡來的？」她的同住家人也收到接觸通知，其中有兩天有重疊，但兩人都同樣沒有出門。

原po自嘲，「難不成是我的鄰居確診，然後我家跟他家的牆厚度隔不到2公尺，然後我們還剛好都靠近牆？ 還是我家出現了有確診的阿飄，然後我跟祂接觸到？」

網友表示，「我5/10同事確診，前一天我們還沒戴口罩聊天、面對面聊天，他都快隔離完了，我的還是無（接觸通知），我也沒確診，我是覺得這東西不準」、「接觸快兩小時我也還是陰性，有做好防護其實不太容易染疫」、「我這幾天手機也突然瘋狂跳有接觸，但我也沒有跟人家接觸到，唯一有可能就一牆之隔的另一間辦公室的人（但沒有面對面碰到過），距離來說是有可能+他們那間確實有人確診了」。

也有人質疑可能確診者沒上傳，「對方確診後有老實在選單裡上傳確診者隨機碼，他不傳，會沒資料，當然你就核對不到！」

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