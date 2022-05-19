快訊

竹科火災源頭是它！亞東氣體竄火苗冒黑煙消防馳援 現場照曝光

竹科疑爆炸竄大火冒黑煙！園區出現大規模跳電 傷亡待釐清

吃清冠一號拉肚子怎麼辦？中醫權威提示3階段保健法

「四天沒出門」卻收社交APP接觸通知...她酸「難道我家有確診阿飄嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣社交距離APP取代實聯制，提醒民眾有無接觸到確診者。記者杜建重攝影／報系資料照
台灣社交距離APP取代實聯制，提醒民眾有無接觸到確診者。記者杜建重攝影／報系資料照

簡訊實聯制退場後，指揮中心推廣社交距離App取而代之。很多人每天會打開App檢查，有沒有接觸到確診者，看到「無」就覺得安心。有位網友po文抱怨，說她接到App通知「5/3到5/15之間有6天有接觸到確診者」，但她其中四天完全待在家沒有出門，讓她不禁懷疑「這個App到底有沒有錯報的可能性？」

該名網友在Dcard上以「沒出門卻有接觸通知？」為題發文，「我在大半夜突然收到App的通知，顯示我從5/3開始到5/15之間有6天有接觸」。原po相當疑惑，因為其中有4天的時間，她完全沒出過家門，連下樓倒垃圾都沒有，且家中也沒有確診者、訪客，讓她相當不解，「那4天的接觸通知是哪裡來的？」她的同住家人也收到接觸通知，其中有兩天有重疊，但兩人都同樣沒有出門。

原po自嘲，「難不成是我的鄰居確診，然後我家跟他家的牆厚度隔不到2公尺，然後我們還剛好都靠近牆？ 還是我家出現了有確診的阿飄，然後我跟祂接觸到？」

網友表示，「我5/10同事確診，前一天我們還沒戴口罩聊天、面對面聊天，他都快隔離完了，我的還是無（接觸通知），我也沒確診，我是覺得這東西不準」、「接觸快兩小時我也還是陰性，有做好防護其實不太容易染疫」、「我這幾天手機也突然瘋狂跳有接觸，但我也沒有跟人家接觸到，唯一有可能就一牆之隔的另一間辦公室的人（但沒有面對面碰到過），距離來說是有可能+他們那間確實有人確診了」。

也有人質疑可能確診者沒上傳，「對方確診後有老實在選單裡上傳確診者隨機碼，他不傳，會沒資料，當然你就核對不到！」

新冠肺炎

延伸閱讀

全家確診！她維持「2件事」持續篩都陰性 家人陸續解隔

喉嚨痛如刀割！確診者聽「一句話」秒火大：真的很無知

確診未獲家人關懷反遭責怪 男嘆：疫情根本是家庭照妖鏡

他社交距離APP出現一排紅字 網揭2大使用前提「否則根本沒用」

相關新聞

雙北叫不動醫院？李秉穎憶SARS：眾醫院殘忍拒絕台大

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前說「雙北叫不動醫院」，引發地方反彈。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(AC...

偏鄉醫療資源不足 江啟臣籲納「快篩陽視同確診」

疫情持續且將達高峰，快篩陽性視同確診恐成常態，國民黨立委江啟臣今天呼籲，政府應針對偏鄉地區納入快篩陽性視同確診的適用對象...

「四天沒出門」卻收社交APP接觸通知...她酸「難道我家有確診阿飄嗎」

有位網友在Ｄcard抱怨，說她接到社交距離App通知「5/3到5/15之間有6天有接觸到確診者」，但她其中四天完全待在家沒有出門，讓她不禁懷疑「這個App到底有沒有錯報的可能性？」

確診居隔7天期滿仍快篩陽能出門？ 衛生局長：戴口罩就好

現行COVID-19防疫規定，確診者居家照護者居隔滿7天不必再快篩，彰化縣一名林姓縣民居隔9天，自行快篩竟然又是陽性反應...

兒童BNT台中5月30日開打！家長想抽單 診所被問到爆

首批兒童BNT疫苗已抵台，台中市兒童BNT疫苗接種意願書今天發放完畢，預計5月30日同步在校園、合約院所開打，兒童莫德納...

高醫同盟公園採檢站今早暫停 民眾別白跑

高雄市設有23處社區採檢站，但衛生局昨夜緊急通知，高醫同盟公園站今天上午因「場地因素」暫停採檢，民眾可避開此時段或就近到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。