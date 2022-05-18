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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

快篩羅生門？ 經濟部澄清遭打臉

台灣醒報／ 記者竇興韻╱台北報導
經濟部17日在臉書發文，對於4項快篩試劑相關議題做出澄清。(經濟部提供)
經濟部17日在臉書發文，對於4項快篩試劑相關議題做出澄清。(經濟部提供)

大家都排不到實名制快篩！針對4項快篩試劑相關議題，經濟部17日在臉書發文澄清說，快篩實名制還有2%未售完，而八大通路的快篩試劑也還有33%沒有賣出去等；但網友卻不買單，留言一片炸鍋，反駁說藥局一早開賣就被搶光，根本買不到快篩。

經濟部四大澄清？

經濟部17日在臉書發文，對於4項快篩試劑相關議題做出澄清，包括快篩實名制昨天還有2%未售完，而八大通路的快篩試劑則剩下33%沒有賣出去；以及民眾可自行進口快篩試劑，目前不用專案申報費用，「有需要的朋友6月30日前，每人限1次且不超過100劑」等，請大家幫忙澄清。

懷念口罩預約制

但該貼文馬上引起民眾反對，大家紛紛留言道，「人口密集的地方買不到要排隊，人口少的剩一堆，民眾要搜尋快篩地圖找有庫存的買，政府的配給是大問題」、「我平常都在上班，下班後就是買不到，假日藥局開的少，藥局告知假日不知幾點會到貨。可以像口罩一樣用網路登記預約取貨嗎？不然都是那第79位，買不到快篩。」

「假如每間都配一樣的量，那高風險有特別需要當然排不到，如果要說夠，除非是能自由買不受限，那才叫真的夠。一直有人排很久，結果卻賣完了。跑好幾家，然後不得已只好去買180元的貴快篩。」

各地情況不同

也有網友痛批，「上班族誰有辦法到處找藥房排快篩劑，新竹的藥局一小時就完售，下班根本就沒有，要澄清什麼？證明政府連最基本的快篩都無法滿足，只是對綠營支持者喊話，避免越崩越厲害」、「2%也算有貨？還希望大家澄清？難怪排隊排到死。」、「防疫經費花到哪裡去了？說其他通路都還有33%，只是貪便宜才去排隊買便宜的？有需要再貴都會買。」

不過也有網友支持說，「看到許多人都往大間的藥局或連鎖藥局大排長龍，但我住高雄鳳山就找小型的藥局買，中午買1盒（5劑），傍晚友人再託我買1盒，都隨到隨買。根本沒人潮！」、「板橋藥局9點開賣，剛18點去還有貨。」、「各大超商藥局都買得到，不是嗎？」【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 快篩 實名制

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