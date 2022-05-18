快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

疫情升溫 澎湖醫院重新規劃PCR篩檢動線

中央社／ 澎湖縣18日電

COVID-19疫情升溫，民眾快篩陽性增多，加上氣候不佳，造成篩檢民眾不便，衛福部澎湖醫院今天重新規劃篩檢動線，改採分區分流PCR採檢，讓民眾採檢過程更舒適。

衛福部澎湖醫院發布新聞稿指出，民眾快篩陽性後，可到澎湖醫院官網或臉書粉絲專頁填表，預約上午8時、中午12時、下午4時、晚上8時和11時50分這5個時段PCR檢測。

部澎指出，民眾依預約時段到澎湖醫院急診右側停車場報到，可在快篩站外設置的帳蓬等候，減少大排長龍和日曬等情況，讓採檢更舒適。

至於自費PCR民眾，可於每週一、三、五上午9時預約，在急診發燒篩檢站外報到，在發燒篩檢站內採檢。

澎湖縣政府今天也指出，中央流行疫情指揮中心放寬快篩陽給藥措施，65歲以上長者使用快篩試劑檢測陽性者，經醫師評估確認可使用抗病毒口服藥物治療。

新冠肺炎

延伸閱讀

新北到宅照護隊 為獨居長者身障者快篩、問診、投藥

65歲以上快篩陽即確診今上路 侯友宜：過程快很多

台中「親子得來速」上路首日 八家醫院提供PCR篩檢

中市民代有愛 贈警、育嬰院上百隻快篩劑

相關新聞

台中家長注意！盧秀燕：兒童、青少年BNT預計5月30日開打

首批輝瑞BNT兒童劑型疫苗已抵台，台中市長盧秀燕今天說，按照中央教育部的公文，需讓家長有7天的時間，思考是否讓學童接種B...

抗病毒用藥昨開立3304人份 實名制快篩沒賣完家數增多

口服抗病毒藥物是預防民眾轉為中重症的防疫利器，目前抗病毒藥物的領用份數也持續上升。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，流...

240名確診護理師照服員帶病返工 暖心原因曝光

本土疫情嚴峻，醫療院所與機構工作人員也染疫而產生缺口，也有不少確診醫護抱病照顧確診者。中央流行疫情指揮中心醫療應變組服組...

「車來速」能領藥？ 柯文哲：給我一兩天思考怎麼應付

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，針對中央宣布65歲快篩陽經診所評估現場開藥今天上路，對於北市「車來速」能不能領藥？柯文...

新北居隔逾5萬飆新高 推出獨居身障一條龍到宅照護

新北市府今天表示，COVID-19居隔人數飆新高，首度超過5萬人；針對獨居與行動不便長輩與身心障礙者，實施快篩、問診、投...

何美鄉：打疫苗加受感染的綜合免疫 是最好免疫

中研院研究員何美鄉今天說，施打疫苗後再受到感染的「綜合免疫力」是最好的免疫，沒有鼓勵大家感染，但把疫苗打滿、讓自己更健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。