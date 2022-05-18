疫情升溫 澎湖醫院重新規劃PCR篩檢動線

COVID-19疫情升溫，民眾快篩陽性增多，加上氣候不佳，造成篩檢民眾不便，衛福部澎湖醫院今天重新規劃篩檢動線，改採分區分流PCR採檢，讓民眾採檢過程更舒適。

衛福部澎湖醫院發布新聞稿指出，民眾快篩陽性後，可到澎湖醫院官網或臉書粉絲專頁填表，預約上午8時、中午12時、下午4時、晚上8時和11時50分這5個時段PCR檢測。

部澎指出，民眾依預約時段到澎湖醫院急診右側停車場報到，可在快篩站外設置的帳蓬等候，減少大排長龍和日曬等情況，讓採檢更舒適。

至於自費PCR民眾，可於每週一、三、五上午9時預約，在急診發燒篩檢站外報到，在發燒篩檢站內採檢。

澎湖縣政府今天也指出，中央流行疫情指揮中心放寬快篩陽給藥措施，65歲以上長者使用快篩試劑檢測陽性者，經醫師評估確認可使用抗病毒口服藥物治療。

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