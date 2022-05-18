北市「車來速」可否拿抗病毒藥 柯文哲：怕塞車、需思考
今天起65歲以上快篩陽性民眾經醫事人員確認即確診COVID-19，台北市長柯文哲表示，針對車來速篩檢站可否拿抗病毒藥，需要一些時間思考，怕問診時間長篩檢站塞車。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，北市今天新增1萬2069例本土確診，而專責病床數擴充到2508床，還有859個空位，現在每天住院人數約200人，還在安全範圍。
由於今天起，65歲以上快篩陽性民眾經醫事人員確認即為確診，柯文哲被問到北市防疫相關政策。
柯文哲表示，他主張輕、重症分流，65歲以下快篩陽性民眾可多利用車來速，領一般發燒或止痛等藥物比較快也比較簡單；65歲以上、需吃抗病毒藥的民眾，因為要說明適應症、藥物種類、藥物交互作用等，速度較慢、至各醫院防疫急門診處理。
至於車來速能不能給抗病毒藥物？柯文哲表示，怕問診過程比較長、恐讓篩檢站大塞車，需要一些時間思考一下。
副市長黃珊珊以視訊補充說明，北市區級關懷中心會把65歲以上的快篩陽個案派給協助的診所，進行視訊診療、送藥到府等。
媒體提問，確診者自主填報系統不穩定、民眾常收不到簡訊或居隔單。
柯文哲直言「實務上就是不可能」，以今天全台本土8萬多人確診來說，是否每個人都會自主回報、資料一定詳實、送到中央後資料又怎麼處理，都不知道，拿不到居隔書是預期中的事。
黃珊珊則指出，希望中央盡快改善系統的欄位並新增防呆機制，並要讓民眾查得到資料有無上傳成功，否則第一線防疫人員常與民眾因資料問題起衝突。
另一方面，副市長蔡炳坤說明青少年BNT疫苗接種方案，分國高中校園接種、北市疫苗預約平台及各醫院特別門診3種方式。
校園接種5月25日至6月15日可打完，一校有100人以上有意願，衛生局就會媒合醫療院所入校施打。
此外，蔡炳坤指出，北市第12期疫苗預約狀況比以往高，可能跟0+7政策有關、民眾希望盡速打完第3劑，共有2萬6000多劑BNT疫苗，預約情況很熱絡，剩下不多，呼籲民眾多加利用。
蔡炳坤表示，無論是5歲至11歲可打的輝瑞兒童疫苗、或6歲至12歲可打的莫德納疫苗，都有涵蓋到幼兒園的學生，除了預約系統，預計6月會在每區選定一校，讓有需要的幼兒園入校接種。
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