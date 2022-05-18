新北居隔逾5萬飆新高 推出獨居身障一條龍到宅照護
新北市府今天表示，COVID-19居隔人數飆新高，首度超過5萬人；針對獨居與行動不便長輩與身心障礙者，實施快篩、問診、投藥、服務等4合一的到宅照護一條龍服務。
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，並公布確定病例2萬7230人採檢陽性，居家照護執行中11萬8285人、居家隔離列管數5萬1264人。包括康復解隔人數，累計居家照護總人數為23萬餘人。
市長侯友宜表示，今天開始啟動65歲以上快篩陽即時給藥，他訪視基層診所時，發現醫師視訊看診後，很細心的要求病患將快篩試劑的兩條線塗銷，避免往後遭重複使用；若必要時，醫師將直接開立抗病毒藥物。
他公布，今天起實施「到宅一條龍」服務，結合醫院、牙醫師公會、醫檢師公會，提供快篩、視訊問診、現場投藥、健康關懷服務等4合一的一站式服務。
衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，一般長者若可自己篩檢且陽性，就可透過遠端視訊醫療後確診；但如果居住在新北市、獨居且行動不便及出門有困難、年滿65歲長者或身障者，符合以上3項條件，若沒有試劑、無法自己篩檢，就可請醫療團隊協助到宅服務。
陳潤秋說，醫檢師到宅快篩，醫師視訊看診、並現場給基礎用藥，後續社區藥師針對症狀持續供藥，並關懷健康。
社會局統計，新北市列冊有案的獨居長者約4000人，獨居且行動不便的身心障礙者有1500人，合計5500人。考量獨居長者及身障者如身體不適、疑似染疫，因無親人陪同篩檢、就醫，因此決定成立到宅照護隊。
陳潤秋也表示，除獨居長輩快篩外，2歲以下幼兒雖不符合快篩試劑適用年齡，但若因居家隔離、居家檢疫、自主防疫而身體不適，中央已經開放，若此時接受快篩，經醫師判斷後仍視同確診，不需要再做PCR。
至於一般兒童若不舒服且快篩陽，則可帶到新北防疫急門診醫院，透過兒童綠色通道就醫；兒童看診、PCR篩檢、領藥批價、居家照護等一條龍服務。
民政局長柯慶忠統計，近日每天居家關懷中心仍接受4000多通諮詢電話，市府公布「新北疫點通」網站啟用，內容包括相關的防疫新資訊、醫療確診與周邊人的身分、防疫幫手與衛生教育、常見問題問答。
衛生局表示，中央法定傳染病通報系統及TRACE（接觸者健康追蹤管理系統）系統卡卡的，加上民眾自動填報時資料錯誤、系統抓錯資料，居隔單錯誤比例偏高，造成確診者或接觸者居隔單也塞車，不斷有民眾抱怨，但基層沒有能力解決。
衛生局長陳潤秋說，大約只有7成民眾填報成功，其餘民眾湧向各區衛生所及區公所要求補發居隔單，引起許多民怨與情緒爆炸，大發雷霆咆哮威脅；耗費第一線基層人員手工更改，抗壓幾乎到達臨界點，也盼望中央儘速優化相關系統。
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