陳時中：三分之一民眾買到快篩實名制 需求漸獲滿足

指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制4月底開賣以來，累計賣出超過729萬人份、約3600萬劑，顯示全台1/3民眾都已取得5劑快篩，民眾需求將漸獲滿足。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，綜觀這3天，中午完售的機構都維持在400家至500家，比之前2000家少了很多，每天平均也會剩下2%沒有賣出去，代表很多地方都沒有賣完，也會累積到每天可販售的份數裡。

陳時中說，目前每天快篩配送量約39萬至40萬份，但今天可販售份數卻多達52萬人份，代表有12萬份是之前沒賣完的，初估全台已有1/3民眾都透過快篩實名制取得5劑快篩，將漸漸滿足民眾需求。

有醫師分析數據指出，本土疫情緩升主因在於民眾都把自己關在家，質疑與病毒共存策略。

陳時中說，根據觀察，疫情發展較早的國家在防疫政策上，大多會先從接觸者規定開始放鬆、管理，接著再針對確診者規定放鬆、管理，最後再將這些規定轉變為自主管理，就會演變成與病毒共存的模式，台灣現在也漸漸朝此方向進行。

此外，最近各界關注染疫醫護遭院方召回情形，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，4月1日至5月17日期間，全台累計有3縣市共3家醫事機構召回8名確診醫事人員回院工作；照護機構方面累計35家、召回232人。

羅一鈞說，召回染疫醫護的醫院，大多是兒童呼吸治療病房這類特殊單位的醫事人員，由於病房中有染疫孩童，必須進行使用呼吸器或進行呼吸治療，因此才會在徵得輕症護理師同意的前提下，詢問醫療網區指揮官等單位同意後，讓染疫護理師回來照顧病童。

有媒體詢問，染疫醫護照顧確診者，是否有互相感染疑慮。羅一鈞說，如果染疫醫護與病人感染的是不同病毒株，確實可能互相傳染，但國內4月以來發現的都是Omicron BA.2變異株，暫時沒發現到其他型別的變異株，且召回時會以隔離天數較後期的優先。

據統計，昨天國內共接種7萬1857劑COVID-19疫苗，累計接種5381萬4583劑，人口涵蓋率第1劑86.37%、第2劑81.11%、第3劑63.48%、基礎加強劑接種率0.85%。

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