唾液快篩準確度不高？醫指出「3情況」比戳鼻子還準

國內疫情上升後，快篩試劑的需求大增，鼻腔快篩因為「戳鼻子」的感覺讓不少人感到不舒服，尤其孩童更難接受，目前除了鼻腔快篩外，也有唾液快篩，但不少人質疑唾液快篩的準確度，兒科醫生陳敬倫醫師指出，如果在3個情況下，「唾液快篩反而比較準」。

陳敬倫在臉書「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文指出，有爸爸媽媽在詢問唾液快篩試劑準確度比唾液快篩高，理論上，戳鼻子的新冠快篩試劑準確度比唾液快篩高，但前提是你有「正確操作」，加上如果「自己不敢戳」、「檢體取的不夠」、「孩子不能配合」，那唾液快篩反而比較準。

陳敬倫也說，如果持續有症狀，但檢測為陰性，可能是病毒量還不夠，可以間隔1-2天再做一次會更準確。他也強調唾液快篩得適用於「2歲以上，能配合漱口、吐口水的兒童、成人」。

使用唾液快篩前，要進行三步驟，確保檢驗結果，首先使用30分前要禁食、不能抽菸，接著先漱口、吐痰，保持口腔乾淨，接著等待口腔充滿唾液，等分泌出的唾液停在口腔一分鐘，再將口水吐進採樣漏斗。

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