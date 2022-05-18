新北976家診所提供視訊診療 數量持續增加
新北市長侯友宜今天視察基層診所並為醫護加油打氣。新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，新北市目前共有976家基層診所為市民提供視訊診療服務，並持續增加中。
侯友宜今天上午前往聯安診所為第一線基層醫護打氣，了解居家照護視訊診療運作情形並表示，不論大小醫院、診所都是新北市最堅強有力的防疫夥伴，感謝他們一起和新北攜手努力，挺過這波疫情海嘯的衝擊。
侯友宜接受媒體聯訪表示，今天開始啟動的65歲以上快篩陽即時給藥，雖然新北市的醫療量能並沒有那麼足，但是不管大醫院、小醫院、基層診所、衛生所、行政團隊，都會全力以赴，守護新北市民的健康。
顏鴻順表示，目前新北市共有976家基層診所為市民提供視訊診療服務，並持續增加中，有就醫需求民眾皆可使用。
他表示，3大類民眾（居家隔離、居家檢疫及自主防疫）快篩陽性者，可透過視訊診療，由醫師評估確認快篩陽性結果，若判定確診後，將接續安排治療，由醫療團隊提供居家照護服務。
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