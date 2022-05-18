全國已逾2成兒童確診 台大醫籲：打疫苗利大於弊

國內5月起開放兒童接種莫德納、BNT疫苗，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民指出，兒童施打疫苗有3個好處，包括降低住院率、重症率、預防多系統炎症綜合症（MIS-C），尤其國內正在疫情流行，建議5月下旬盡快施打，完整疫苗保護力。

黃立民指出，目前疫情發展廣泛，兒童是這波Omicron疫情主要感染者，全國近2成兒童感染，北北基桃四區域的大醫院兒童病床幾乎滿床，兒童感染新冠肺炎致死率不可輕忽，兒童施打疫苗也格外重要。

以美國疾病控制及預防中心（CDC）今年5月13日數據顯示，720萬新冠肺炎確診個案年齡在0至11歲，共佔全美確診個案總數約一成。而因染疫死亡的個案，有486例為0至4歲兒童，5至11歲兒童的亦有359例。

兒童確診雖大多輕症，黃立民指出，沒打疫苗的兒童感染後，經過2至4周甚至6周，可能產生多系統炎症綜合症，兒童的心臟、肺、血管、腎臟、消化系統、大腦、皮膚或眼睛等器官和組織會嚴重受損，部分孩童重症、死亡皆是來自這疾病。兒童感染也可能引發嚴重上呼吸道感染及腦炎。

國外臨床統計，5至11歲兒童沒打疫苗，確診後住院率是打過疫苗的2倍以上；《新英格蘭醫學雜誌》論文也指出，5至11歲兒童及青少年，施打2劑BNT可預防嚴重感染而住院，目前完整接種2劑BNT疫苗的兒童，無論過去有無確診，無發生兒童多系統炎症綜合症或死亡。美國去年已為5至11歲兒童接種870萬劑BNT疫苗。

國內目前有莫德納、BNT2種兒童疫苗。黃立民指出，BNT兒童疫苗安全性資料較多，依照美國FDA資訊，5至11歲兒童施打2劑BNT，保護效果達90%，有頭痛、疲勞、施打部位紅腫等輕微副作用，極少數發生心肌炎，症狀輕微、短時間可恢復，發生心肌炎比率比青少年更低。

莫德納、BNT兒童疫苗該如何選擇？黃立民表示，2種疫苗最大差別是劑量，BNT兒童疫苗適用5至11歲，施打10毫克，是成人劑量三分之一；莫德納兒童疫苗適用6至11歲，施打50毫克，是成人劑量的二分之一。

黃立民表示，曾有專家討論，是否依照兒童體重來選擇疫苗，但此論點缺乏實際證據，目前2款疫苗分別取得歐盟、美國FDA許可，BNT兒童疫苗現階段安全性資料較多，莫德納兒童疫苗安全性資料雖較少，但能獲許可、代表其副作用仍在可接受範圍，若家長憂心，建議可選劑量較少的BNT。

黃立民表示，我國ACIP專家建議，兒童2劑疫苗需間隔3個月施打，但現在疫情仍持續流行，若接種時間較晚，恐怕施打第一劑後就確診，疫苗實際保護力不完整，建議兒童應在5月下旬盡快接種疫苗。

各國也建議肥胖、慢性肺病、先天性心臟病、患有神經系統疾病、癲癇症、免疫不全的兒童接種疫苗。至於香港有13%的染疫兒童出現神經系統症狀表現，若接種疫苗是否可預防兒童神經系統症狀？黃立民指出，此類狀況少見，理論上施打疫苗的確有幫助。

黃立民也建議青少年施打第3劑，第3劑發生心肌炎機率大幅下降，相較第2劑減少十分之一，目前疫情仍在傳播，施打疫苗可提高保護力。部分家長憂心，施打mRNA疫苗對於孩子基因有未知影響，黃立民說，這是理論上的疑慮，只能說mRNA疫苗應急，若後續需每年追加施打，希望引進蛋白疫苗。基金會特別製作兒童施打疫苗電子衛教傳單，協助家長釋疑。 台大兒童醫院院長黃立民表示，兒童施打疫苗可帶來三好處，包括降低住院率、重症率、預防多系統炎症綜合症發生。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供 台大兒童醫院院長黃立民呼籲，兒童應把握五月下旬施打疫苗，青少年也應接種第三劑。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供

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