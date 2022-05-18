這一夜 發燒單親媽深夜騎機車載2孩買不到快篩
彰化縣花壇鄉一名單親媽媽有發燒症狀，昨晚10點30分，騎機車冒著冷風載著兩個孩子，急著四處找快篩劑，卻因藥房都已打烊，只得在網路社群求助，不少網友指點迷津，也有人主動提供快篩，約地點交付。這一夜，展現了花壇人的溫暖，也凸顯了疫情中弱勢者的無助。
不過，彰化縣衛生局長葉彥伯說，大家都被疫情所制約，都已經不知道怎麼看病了，其實只要有感冒症狀就正常去看醫生，不需要先做快篩，如果是夜間急重症就去掛急診，否則隔日白天去一般門診就可以了。
花壇鄉這名單親媽媽昨晚發燒，懷疑染疫，想要自我檢測，因為已經沒有快篩劑，加上家中沒有其他人，昨晚10點半左右，騎機車載著兩個孩子急著到藥局買快篩，但藥房都已經打烊，無奈之下，只好向LINE「花壇人俱樂部」群組求助，引來眾多熱心網友提供意見。
這名媽媽問說，可不可以直接去醫院做PCR，有網友以自身經驗說，如果沒有快篩，醫院不會做PCR，因此民眾先去藥局買快篩來驗，如果確診，醫院就會通報。
她在請教網友的時候，約晚間10點半，她說「現在覺得好冷」，問說哪裡藥局有開，她正騎機車載兩個小孩在找藥局，令網友們十分心疼，要她不要著急，要注意安全。由於當時藥局都已關門，有人建議她去超商買，或者跟朋友借快篩來用。
約10時57分許，她留言「我開始發燒了」，讓網友也跟著著急起來，有人表示有備快篩劑可以先給她用，也有多位網友主動表示，願意提供快篩劑給他，並約好地點交付，約11點19分拿到後，解決她這一夜買不到快篩的困難。
在熱心網友們的協助下，終於讓這位單親媽媽拿到快篩。LINE「花壇人俱樂部」群組版主陳元銘感動地說，這才是群組存在的意義，希望這分溫暖、善的循環，可以一直延續下去。
衛生局長葉彥伯說，目前除了藥局的快篩採實名制外，其實超商也有賣，價格是高了一點，但只要有中低收入證明，還是可以獲得補助。
至於只要有呼吸道症狀，就一定要做快篩，才能看診嗎？葉彥伯說，除非是沒有急重症狀，卻要到專責醫院就診，才會被要求先做快篩，如果是急重症，專責醫院一定會收治。其實，如果非急重症，只要到一般診所就可以，醫師還是會治療，不需要先做快篩。
「減災治療為先，有病就要看醫生，不是先去找快篩」，葉彥伯強調，Omicron其實跟一般感冒症狀相似，不要預設就是確診，沒快篩還是可以看醫生。
針對這位單親媽媽的處境，葉彥伯說，從17日開始，彰化縣35家基層診所68位醫師開設兒科防疫門診，為1歲至12歲兒童提供感染症狀診斷、治療與採檢和轉診建議，若發燒超過38度，也會由診所提供免費快篩。
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