快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這一夜 發燒單親媽深夜騎機車載2孩買不到快篩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉一名單親媽媽，昨天深夜騎機車冒著冷風載著兩個發燒的孩子，急著四處找藥房買快篩劑不著，最後在LINE「花壇人俱樂部」群組協助下，有網友主動提供。翻攝自LINE「花壇人俱樂部」
彰化縣花壇鄉一名單親媽媽，昨天深夜騎機車冒著冷風載著兩個發燒的孩子，急著四處找藥房買快篩劑不著，最後在LINE「花壇人俱樂部」群組協助下，有網友主動提供。翻攝自LINE「花壇人俱樂部」

彰化縣花壇鄉一名單親媽媽有發燒症狀，昨晚10點30分，騎機車冒著冷風載著兩個孩子，急著四處找快篩劑，卻因藥房都已打烊，只得在網路社群求助，不少網友指點迷津，也有人主動提供快篩，約地點交付。這一夜，展現了花壇人的溫暖，也凸顯了疫情中弱勢者的無助。

不過，彰化縣衛生局長葉彥伯說，大家都被疫情所制約，都已經不知道怎麼看病了，其實只要有感冒症狀就正常去看醫生，不需要先做快篩，如果是夜間急重症就去掛急診，否則隔日白天去一般門診就可以了。

花壇鄉這名單親媽媽昨晚發燒，懷疑染疫，想要自我檢測，因為已經沒有快篩劑，加上家中沒有其他人，昨晚10點半左右，騎機車載著兩個孩子急著到藥局買快篩，但藥房都已經打烊，無奈之下，只好向LINE「花壇人俱樂部」群組求助，引來眾多熱心網友提供意見。

這名媽媽問說，可不可以直接去醫院做PCR，有網友以自身經驗說，如果沒有快篩，醫院不會做PCR，因此民眾先去藥局買快篩來驗，如果確診，醫院就會通報。

她在請教網友的時候，約晚間10點半，她說「現在覺得好冷」，問說哪裡藥局有開，她正騎機車載兩個小孩在找藥局，令網友們十分心疼，要她不要著急，要注意安全。由於當時藥局都已關門，有人建議她去超商買，或者跟朋友借快篩來用。

約10時57分許，她留言「我開始發燒了」，讓網友也跟著著急起來，有人表示有備快篩劑可以先給她用，也有多位網友主動表示，願意提供快篩劑給他，並約好地點交付，約11點19分拿到後，解決她這一夜買不到快篩的困難。

在熱心網友們的協助下，終於讓這位單親媽媽拿到快篩。LINE「花壇人俱樂部」群組版主陳元銘感動地說，這才是群組存在的意義，希望這分溫暖、善的循環，可以一直延續下去。

衛生局長葉彥伯說，目前除了藥局的快篩採實名制外，其實超商也有賣，價格是高了一點，但只要有中低收入證明，還是可以獲得補助。

至於只要有呼吸道症狀，就一定要做快篩，才能看診嗎？葉彥伯說，除非是沒有急重症狀，卻要到專責醫院就診，才會被要求先做快篩，如果是急重症，專責醫院一定會收治。其實，如果非急重症，只要到一般診所就可以，醫師還是會治療，不需要先做快篩。

「減災治療為先，有病就要看醫生，不是先去找快篩」，葉彥伯強調，Omicron其實跟一般感冒症狀相似，不要預設就是確診，沒快篩還是可以看醫生。

針對這位單親媽媽的處境，葉彥伯說，從17日開始，彰化縣35家基層診所68位醫師開設兒科防疫門診，為1歲至12歲兒童提供感染症狀診斷、治療與採檢和轉診建議，若發燒超過38度，也會由診所提供免費快篩。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，從17日開始，彰化縣35家基層診所68位醫師開設兒科防疫門診，為1歲至12歲兒童提供感染症狀診斷、治療與採檢和轉診建議，若發燒超過38度，也會由診所提供免費快篩。本報資料照片
彰化縣衛生局長葉彥伯說，從17日開始，彰化縣35家基層診所68位醫師開設兒科防疫門診，為1歲至12歲兒童提供感染症狀診斷、治療與採檢和轉診建議，若發燒超過38度，也會由診所提供免費快篩。本報資料照片

新冠肺炎

延伸閱讀

彰化集中檢疫所被外縣市塞滿 議員質詢：縣民怎麼辦？

彰化確診突破1000...估月底達高峰 各局處準備好了

彰化+517 應變醫院推高風險確診者一條龍快速通關

民眾狂叩問隔離單 葉彥伯：系統有紀錄不須著急

相關新聞

這一夜！單親媽騎車急載兩發燒孩子買不到快篩

疫情緊繃，演成快篩排隊之亂！昨晚10點30分，彰化縣花壇鄉一名單親媽媽，騎機車冒著冷風載著兩個發燒的孩子，途中自己也發燒...

快篩陽或有症狀，台大三種門診怎麼選？副院長說明流程

台大醫院「防疫急門診」今天正式營運，台大醫院副院長高嘉宏今上午親自出面說明相關流程。高嘉宏表示，台大醫院有三種防疫門診，...

衛福部喊「最後一戰」然後呢？令急診醫護心碎的三件事

衛生福利部次長石崇良5月9日曾於立院表示，疫情高峰會落在五月下旬，低推估可能高達單日10確診萬人，高推估可能高達20萬人...

直播／長者快篩陽確診今上路 指揮中心下午記者會確定由陳時中主持

今起65歲以上長者快篩陽經醫師評估即視同確診，並可透過藥品綠色通道申請口服抗病毒藥物。確診人數增加狀況及抗病毒藥的給藥情...

台中「親子得來速」今上路 家長陪同孩子排隊等PCR

本土確診數持續上升，不少兒童染疫，台中市八家大型醫院優化為「親子得來速」今天上路，大人、小孩快篩陽性不用分開來排隊等PC...

桃園原鄉復興區缺快篩 鄭文燦：巡迴醫療供應 不足再補

疫情日益嚴重，桃園市復興區部落住民醫療不足、快篩劑供應數量仍未獲改善。桃園市長鄭文燦今在市議會備詢時說，原鄉的藥局只有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。