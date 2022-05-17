新北居隔單拖延頻傳 指揮中心：手機號碼填寫有誤所致
國內近日新增確診數最多的新北市，近期頻傳確診者抱怨居家隔離單拖延開立，指揮中心今晚回應，經查主因是新北市許多採檢者填寫資料有誤，無法及時回報，並非中央系統不穩定。
新北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，副市長劉和然提到，居家隔離通知書延遲取得，都是因疫調回報系統延遲所致，才會有確診者幾乎要解隔離後才收到關懷包，這是引起最大的民怨。
中央流行疫情指揮中心晚間發布新聞稿表示，經查主要與新北許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果有關。
指揮中心強調，確診個案自主回報疫調系統目前運作順暢，請民眾安心。中央將與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，能讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。
指揮中心指出，確診個案自主回報疫調系統系統優化後，近日各縣市居隔通知書的開立數量均有明顯成長，但各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，指揮中心特此澄清。
指揮中心說明，確診個案自主回報疫調系統於5月1日上線後，持續根據需求改善細節，如已於12日新增功能，可自動開立居家照護對象電子版通知書，並更新查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護的高風險對象，如懷孕、洗腎、高齡且獨居者匯出清單，以利優先評估收治情形。
指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。
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