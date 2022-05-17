快訊

財神爺降臨！大樂透2.8億頭獎開出 獎落台北市「一人獨得」

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

新北居隔單拖延頻傳 指揮中心：手機號碼填寫有誤所致

中央社／ 台北17日電
國內近日新增確診數最多的新北市，近期頻傳確診者抱怨居家隔離單拖延開立。圖為民眾在社區篩檢站進行採檢。圖／中央社資料照
國內近日新增確診數最多的新北市，近期頻傳確診者抱怨居家隔離單拖延開立。圖為民眾在社區篩檢站進行採檢。圖／中央社資料照

國內近日新增確診數最多的新北市，近期頻傳確診者抱怨居家隔離單拖延開立，指揮中心今晚回應，經查主因是新北市許多採檢者填寫資料有誤，無法及時回報，並非中央系統不穩定。

新北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，副市長劉和然提到，居家隔離通知書延遲取得，都是因疫調回報系統延遲所致，才會有確診者幾乎要解隔離後才收到關懷包，這是引起最大的民怨。

中央流行疫情指揮中心晚間發布新聞稿表示，經查主要與新北許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果有關。

指揮中心強調，確診個案自主回報疫調系統目前運作順暢，請民眾安心。中央將與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，能讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。

指揮中心指出，確診個案自主回報疫調系統系統優化後，近日各縣市居隔通知書的開立數量均有明顯成長，但各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，指揮中心特此澄清。

指揮中心說明，確診個案自主回報疫調系統於5月1日上線後，持續根據需求改善細節，如已於12日新增功能，可自動開立居家照護對象電子版通知書，並更新查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護的高風險對象，如懷孕、洗腎、高齡且獨居者匯出清單，以利優先評估收治情形。

指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

疫情 居家隔離 手機號碼 劉和然 PCR

延伸閱讀

影／金門+164及3重症 國三確診生改6月4日及5日補考

綠黨團質疑關懷包效率 新北反嗆問題在中央法傳系統

會考在即 新北市府：建議國三生考前改採線上教學

快篩確診有偽陽性、人權問題 侯友宜：這三類就沒有？

相關新聞

侯友宜重砲回擊王必勝 不要以高高在上姿態說話

王必勝日前接受專訪表示，雙北叫不動醫院，惹怒雙北首長與一線醫護。新北市長侯友宜晚間在臉書貼文烙下重話表示，「請不要以高高...

新北居隔單拖延頻傳 指揮中心：手機號碼填寫有誤所致

國內近日新增確診數最多的新北市，近期頻傳確診者抱怨居家隔離單拖延開立，指揮中心今晚回應，經查主因是新北市許多採檢者填寫資...

整理包／雙北快篩陽性該去哪做PCR？地點、公費對象、注意事項一次看

本土確診病例急速增加，其中有過半個案數聚集在雙北。有鑑於國內PCR採檢需求暴增，北市的社區篩檢站已由12處增至24處，新北也設置38處篩檢站提升篩檢能量。民眾快篩陽性後該去哪裡PCR核酸檢測呢？聯合新聞網整理出台北市及新北市PCR篩檢站資訊帶您一次掌握。

中正紀念堂「車來速」啟用首日 北榮採檢約1500人次

台北榮總中正紀念堂「車來速」防疫急門診今正式啟用，自上午8時至晚間8時，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥服務，初期規...

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝：社會自有公評

許多快篩陽性民眾在醫院急診前排隊等候PCR篩檢，衛福部醫福會執行長王必勝今日於臉書指出，經調配中央人力及增開動線後，衛福...

新北居隔數突增2萬 侯友宜：中央法傳、Trace系統不穩

新北今日新增1萬8400人例，居家照護11萬9168人，居家隔離4萬3935人。新北市長侯友宜說，確診數在兩萬上下徘徊。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。