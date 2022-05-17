高市推「一站式服務」 65歲以上快篩陽診所評估可開藥

高雄市長陳其邁今天在防疫記者會表示，18日起推動基層診所照護方案「一站式服務」，針對65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，可以直接到掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」標誌的診所，看診、視訊都可以，經過診療評估適合條件，就可以開處方箋取得口服抗病毒藥物，以利早期診斷、早期用藥、預防重症。

陳其邁表示，高雄有500家居家關懷特約診所，還在增加中，包括9家衛生所、97家核心藥局、19家醫療院所，加上268診所藥局，都可以取得paxlovid口服抗病毒藥物。假如是醫師開立處方箋，不管到藥局或這幾個地方，都可以給藥。65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，可以直接看診、直接領藥，是最快速的「一站式服務」。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，明天開始高雄市民65歲以上快篩陽者，可到診所接受評估，若符合抗病毒藥物使用 ，刻投以藥物，優點是在3至5天內即刻給藥，可降低變中重度發生率。若不符合，診所也可以直接給其他藥物，啟動居家照護。高雄診所「一站到底」的處置，可以幫助許多患者。

高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏表示，明天開始，民眾只要在診所看到「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」布條的診所，就是可開立、或有抗病毒藥物的合約診所。民眾可以拿著醫師開的處方箋，到這些診所藥局或醫院，都可以很快順利領到藥物。

高雄縣醫師公會常務理事林誓揚表示，高雄很早超前部署，幾個月前就讓1111家基層診所提供呼吸道症狀患者快篩，500家基層診所投入居家照護。民眾快篩陽或確診時，不用擔心焦慮，65歲以上、居家檢疫、居家隔離、自主防疫者快篩陽，大概等於確診，經過醫師判讀，若符合條件可馬上給藥，及各種支持性療法。若雙方對陽性無共識，可以再做一次快篩，或是去社區篩檢站做PCR。 高雄市18日起推動基層診所照護方案「一站式服務」，針對65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，可以直接到掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」標誌的診所，經過診療評估可開處方箋取得口服抗病毒藥物。高雄市衛生局提供 高雄市18日起推動基層診所照護方案「一站式服務」，針對65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，可以直接到掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」標誌的診所，經過診療評估可開處方箋取得口服抗病毒藥物。高雄市衛生局提供 高雄市長陳其邁表示，18日起推動基層診所照護方案「一站式服務」，針對65歲以上長者、居家隔離、自主防疫、居家檢疫快篩陽性者，可以直接到掛有「COVID-19 Paxlovid抗病毒藥物合約院所」標誌的診所，經過診療評估可開處方箋取得口服抗病毒藥物。記者徐如宜／攝影

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