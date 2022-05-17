0+7新制今上路 盼簡化流程 竹縣衛生局：沒那麼輕鬆

0+7新制今天上路，隔離天數大幅異動，希望簡化程序。不過，新竹縣政府衛生局長殷東成今天在縣務會議主管會報上表示，有無接種3劑需要花時間辨別，想要簡化「沒那麼輕鬆」，竹縣府農業處也反映防疫專線滿載，就連縣府自家人確診也打不進來。

0+7新制5月17日正式上路，中央推最新防疫政策，必要時只要快篩陰性2次即可出門上班或採買，從原本3+4改為0+7，不僅隔離天數異動，也從原本有居隔單改為無居隔單，盼能簡化地方作業流程。

而新政策是否真能帶動地方政府作業流程更加簡便順暢？殷東成表示，由於確認民眾施打疫苗劑數仍耗時耗力，居家關懷包發放延遲也引民怨，暫時無法達到簡化效果。

截至5月15日止，全台COVID-19通報累積病例達逾963萬，新竹縣累積確診人數共1萬4624人，竹縣府從居家照護數字逐日增加分析，縣內確診者多以輕症為主，預估6月中達到確診高峰，竹縣預計每日將新增近2千到3千人。

竹縣府農業處長范萬釗在會中也以同仁確診案例為例，反映縣府自家人確診也打不進防疫專線。竹縣府日前也緊急委託廠商連夜擴充電信設備，將竹縣防疫專線03-5511287擴充至15線，並於本月12日正式上線，盼能紓解民眾需求。

殷東成說明，縣府防疫專線已擴充至15線「已到極限」，確實還是會有打不進來的狀況，目前正在協調增加夜班人力，另關懷包發放部分也正在加速處理，只要衛生局一有資料就會立刻給民政處接手發放關懷包事宜。

目前新竹縣設置4處社區免費篩檢站，90家健保藥局及轄內6個衛生所提供販售實名制快篩試劑，衛生局亦開發個案管理系統，加速公所端發送居家照護關懷包作業。

竹縣COVID-19中重症收治醫院包含東元醫院、新竹臺大分院生醫醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及北榮新竹分院等5家，共計88床。並啟動疫情期間重症病人加護病房轉診調度。縣府調派200名人力挹注防疫專線及疫調人力強化，全力解決縣民問題。

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