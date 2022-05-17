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曝三個台北「防疫黑數」故事 何美鄉：這些是「好黑數」

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫篩檢示意圖。本報資料照片
防疫篩檢示意圖。本報資料照片

「確診黑數」可能來自檢驗數量不足、感染者不願做檢驗，若黑數過多可能感染更多人導致疫情擴大，中研院研究員何美鄉在臉書上分享了三個「台北人的故事」，認為這些人在之前嚴格的防疫標準下都是所謂的「防疫黑數」，但因為滿足了某些條件，他們全都成為了「不佔醫療資源的好黑數」。

何美鄉貼文說，第一位是在居家隔離中生病，生病第一天挺難受，全身痠痛頭痛不已，若是輕症也是「很難受的輕症」，吃了清冠一號後表示「第三天就舒服多了」。朋友的LINE群組紛紛道賀他「跨過人生一大門檻」。

第二位是個超級阿媽，已經80好幾，家中3代同堂。兒子媳婦、孫子、孫女四人都先後確診在家康復，而她和先生竟安然過關沒被感染，快篩也「一條線」，因此也沒去做PCR，且運用3+4的隔離新制快速解隔，也讓何美鄉讚嘆「台灣防疫成效是人民素質作為強力後盾」。

第三位是爬山的70多歲女性，爬山的朋友確診，還曾一起吃飯。兩天後出現打噴嚏跟鼻塞症狀，快篩陰性，也沒做PCR，但仍每天進行自我監控。

何美鄉說，這三個故事有個共同點，以之前的標準來看，他們都是所謂的「防疫黑數」，要是再早幾個星期，「他們肯定會被匡列，被PCR、被放進檢疫旅館，也有可能貢獻了部分台灣的確診數字」、「但現在他們都自我隔離，可能也默默的貢獻了社區防疫安全，但卻不佔用任何醫療資源。他們被我歸為「好的黑數」。

許多網友也分享自己的類似經驗「我家人也是，一有症狀或接觸確診者，連快篩都免了，就在家關幾天」、「有一點症狀跑去買快篩或去診所看診，對別人也是風險，既然輕症就在家隔離幾天，吃好睡好就好」、「我身邊真的有很多這種黑數例子，從原本的恐慌到後來的釋懷，如果少了恐慌恐懼，人與人之間不是相互貼標，而是互助，這會是ㄧ個好的良善循環」，但也有網友持相反意見，認為「防疫黑數」可能造成更多不知名傳染鏈，對低抵抗力族群造成極大風險。

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