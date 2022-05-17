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居隔新制「0+7」今上路！診所醫：1劑都沒打的人鬆動了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供

居家隔離新制再鬆綁，指揮官陳時中昨宣布，居隔「0+7」今上路。台中市診所醫師施勝桓觀察，除了不想隔離3天，激起民眾接種意願，比較明顯的是「一劑都沒打的族群鬆動了」，主要是近期確診死亡案例中，約有一半是沒打疫苗，「數據會說話」，診所接到詢問「打哪種疫苗好？診所有沒有提供第一劑接種？」

負責文心森林公園疫苗接種站的施勝桓說明，文心森林公園接種站今天一早有民眾排隊等候領號碼牌，該站目前有提供莫德納、高端、AZ，也可以接種兒童疫苗，讓民眾隨依意願選擇，包括家長請假帶孩子來打疫苗，來打第一劑、第二劑明顯增加。

施勝桓觀察，比較明顯的是「一劑都沒打的族群鬆動了」。診所有提供第一劑接種服務，近期接到很多還沒接種疫苗的民眾詢問電話，這個族群過去是不碰、不了解疫苗相關疫題，近期因確診死亡案例增加，且約半數沒打疫苗，都紛紛打電話詢問疫苗接種表現、診所有沒有提供第一劑接種。

一名市民（左）今天到台中市文心森林公園疫苗接種站接種第一劑疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名市民（左）今天到台中市文心森林公園疫苗接種站接種第一劑疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名市民今天到台中市文心森林公園疫苗接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名市民今天到台中市文心森林公園疫苗接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
民眾今天到台中市文心森林公園疫苗接種站排隊等打疫苗。圖／醫師施勝桓提供
民眾今天到台中市文心森林公園疫苗接種站排隊等打疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一名學童在家長陪同下，今天到台中市文心森林公園接種站接種疫苗。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天一早有民眾排隊等候領號碼牌。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天一早有民眾排隊等候領號碼牌。圖／醫師施勝桓提供
一名市民（右）今天到台中市文心森林公園疫苗接種站完成第四劑接種。圖／醫師施勝桓提供
一名市民（右）今天到台中市文心森林公園疫苗接種站完成第四劑接種。圖／醫師施勝桓提供

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