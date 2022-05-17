居隔新制「0+7」今上路！診所醫：1劑都沒打的人鬆動了
居家隔離新制再鬆綁，指揮官陳時中昨宣布，居隔「0+7」今上路。台中市診所醫師施勝桓觀察，除了不想隔離3天，激起民眾接種意願，比較明顯的是「一劑都沒打的族群鬆動了」，主要是近期確診死亡案例中，約有一半是沒打疫苗，「數據會說話」，診所接到詢問「打哪種疫苗好？診所有沒有提供第一劑接種？」
負責文心森林公園疫苗接種站的施勝桓說明，文心森林公園接種站今天一早有民眾排隊等候領號碼牌，該站目前有提供莫德納、高端、AZ，也可以接種兒童疫苗，讓民眾隨依意願選擇，包括家長請假帶孩子來打疫苗，來打第一劑、第二劑明顯增加。
施勝桓觀察，比較明顯的是「一劑都沒打的族群鬆動了」。診所有提供第一劑接種服務，近期接到很多還沒接種疫苗的民眾詢問電話，這個族群過去是不碰、不了解疫苗相關疫題，近期因確診死亡案例增加，且約半數沒打疫苗，都紛紛打電話詢問疫苗接種表現、診所有沒有提供第一劑接種。
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