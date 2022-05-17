北市第12期疫苗預約 BNT熱門

台北市疫苗預約系統今天重啟，副市長蔡炳坤指出，這次共準備7萬6252劑預約量能，包含莫德納、BNT及高端疫苗，其中最熱門的是BNT疫苗。

台北市第12期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統上午9時重新開放預約，蔡炳坤透過媒體群組指出，這次共提供7萬6252劑預約量能，包含6萬2751劑莫德納、1萬0611劑BNT及2890劑高端。

蔡炳坤說，莫德納疫苗中，有6525劑可提供給6到11歲兒童預約；BNT則提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上預約第3劑，至於12歲到17歲青少年的第3劑BNT接種，將另行規劃安排。

蔡炳坤表示，預約系統今天重新開放30分鐘，已經有1萬0172人預約完成，其中最熱門的是BNT疫苗，已經有7260人預約、預約率達68%。

蔡炳坤說，此次預約時間到明天下午5時為止，接種日期為23日到29日，請民眾把握時間。

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