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第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

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第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

聯合新聞網 / 綜合報導
前線醫護人員示意圖與本文人物無關。圖為日前快篩站現場名額額滿，醫護人員於排隊末端舉牌提醒。 圖／聯合報系資料照（記者曾原信攝影）
前線醫護人員示意圖與本文人物無關。圖為日前快篩站現場名額額滿，醫護人員於排隊末端舉牌提醒。 圖／聯合報系資料照（記者曾原信攝影）

台灣疫情未歇，醫療能量超載，醫護苦不堪言，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書粉享第一線醫護人員的心聲，痛訴生病也無法休息，只能「確診護士顧陽性病人」，也不再快篩以免讓醫療崩盤，並稱這波疫情帶來的重創，「是我執業以來看過最慘重的」。

護師工會理事長陳玉鳳昨晚在臉書分享護理人員傳來的訊息，對方指出自醫院出現首例確診，短短一星期就有200多位病人被感染，連醫護人員也全數染疫，未避免醫院鬧空城，「大家生病還是來上班，確診護士顧陽性病人」。

然而這種照護方式又與政府規定抵觸，依規定確診者居家隔離地址需固定一個，不可住家、醫院兩頭跑，但護士都有家庭、有小孩，誰願意留下顧確診者？最後醫院與醫護人員達成共識，「願意居家隔離地址寫醫院者，一天有1***，願意上班者，一個班2***」，勉強募集到最基本的人力。

儘管如此，醫院的掛號室、藥局人手也全部隔離，目前更面臨門診停擺、病人斷藥等問題，爆料的護理人員痛訴，雖然政府隔離7天政策是美意，但現在醫療大亂，也沒有後續備案，雖怪很多醫院護理人員不再快篩，否則只會讓醫療崩盤，「不是我們不願意照顧確診者，是政府電子圍籬綁住了我們」。

陳玉鳳表示，現在亂象逐一浮現，醫療量能正在崩潰中，「影響的同時是病人安全和護理人員職場安全問題」，政府每天滾動式調整，影響最深的是第一線照護人員，可惜相關津貼費用並沒有隨之滾動式調整。她也指出，目前不論是急診、一般病房或其他單位，人力都相當緊缺，若是醫療徹底崩盤，受害最深的會是一般民眾。

新冠肺炎 醫護人員 居家隔離

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