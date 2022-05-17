廣角鏡／默沙東口服藥抵台

聯合報 / 黃仲明
圖／黃仲明
圖／黃仲明

指揮中心向默沙東藥廠加購十萬劑口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」，第一批三萬五二八○份昨晚運抵桃園機場，主要用藥對象為養護機構住民以及洗腎患者。

莫納皮拉韋 桃園機場 洗腎 默沙東

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