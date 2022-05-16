打3劑免居隔 新北籲自主防疫別再限對象

新北市長侯友宜今天對中央「限打三劑者可免居隔」政策表示，這和新北3週前提居隔轉型草案吻合，但籲不要分打3劑或2劑，新北仍主張7天自主防疫「別再限對象」。

侯友宜今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北今天新增1萬9898人確定病例，居家照護執行中11萬9161人，再創新高，而居家隔離列管數2萬1268人。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，完成3劑疫苗接種者，明天起免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，不過外出前需有2天內快篩陰性證明。

侯友宜表示，新北4月22日首度提出「居隔轉型」草案，對於確診者密切接觸者提出7天自我管理，有緊急需求經快篩陰才能出去，且有些地方不適宜去，以做限制性的行為，藉此減少公衛負擔，釋出人力固守居家照護，但新北於4月26日將草案送中央，迄今21天才有回應。

他表示，中央決定「限打3劑者可免居隔」，內容完全與當初新北居隔轉型草案吻合，新北打3劑者比率有65%，但希望不要分打3劑或2劑，執行管理上有困難，因為未打3劑的人，可能部分因為健康等因素不適合打。

由於新北打2劑者的比率達82%，侯友宜表示，打2劑與打3劑差距不遠，因此，新北仍主張「別再限對象」，讓地方好執行且可釋出更多人力固守居護。

他表示，中央雖有聽到地方聲音，但3週的時間實在拖得太長了，讓公衛、行政人員在前端負擔太多醫療量能，希望不限對象，一次到位。

侯友宜說，為保持醫療量能，全力固守中重症及老幼、慢性病患者等脆弱族群，這才是現在最重要的目的及工作重點，除了必須把居隔轉型變7天自主防疫外，最重要是把快篩陽視同確診，一次做到位，才可以解決醫療量能問題。

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