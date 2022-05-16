居隔措施再放寬 盧秀燕：中央應普發快篩試劑
中央宣布接種3劑疫苗免居隔措施擴大適用於「確診者同住家人」，台中市長盧秀燕今天建議，防疫政策越來越寬鬆，中央應規劃全民普發快篩試劑，讓每個人都有工具保護自己。
盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心防疫記者會中公布，中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案今天新增4357例，而針對中央今天宣布的免居隔措施，她認為這是比較重大的改變。
盧秀燕表示，行政院長蘇貞昌在召開擴大防疫會議中宣布，為集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，中央「接種3劑疫苗者」得免居隔的措施，將從關鍵設施與醫護人員擴大適用到「確診者的同住家人」。
盧秀燕認為，這是比較重大的改變，因牽涉到居家關懷、防疫控管，甚至民眾的保險等，須等中央公布相關細節後，市府會召開跨局處會議研議相關防疫措施、配套與細節，後續再公布說明。
盧秀燕強調，現行防疫政策越來越寬鬆，簡化不必要流程這個大方向是對的，但當政府把健康自主監測交給民眾自己做，也應提供民眾足夠工具，讓民眾能夠自我監控；建議中央應規劃全民普發快篩試劑，讓每個人都有工具保護自己、保護別人，提高防疫量能。
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