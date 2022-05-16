他確診嚴重咳血「本來支持共存」後悔了 網一面倒嘆來不及了
本土確診數每日創新高，疫情指揮中心指揮官陳時中4月時曾指出「預計15至20%人感染就算正式走入『與病毒共存』」，一名網友就分享確診後的心境改變，他坦言確診前的他相當支持大規模開放（與病毒）共存，但嚴重的染疫症狀讓他痛苦不堪，如今他改變心意「完全不想再來一次」，文章曝光後引起網友們熱議。
這名網友在PTT以「確診後變得不支持大規模開放（與病毒）共存合理嗎？」為題發文，他表示自身確診後，「喉嚨像是要『咳爆』，咳到後來都是血痰」，明顯感覺嚴重頭痛、身體痠痛、眼睛乾澀，就像是特別不舒服的重感冒。
他坦言，本來他是支持大規模開放（與病毒）共存的，但自己真的確診之後「完全不想再來一次」，如此心境轉變也讓他無奈感嘆，「請問確診後改變心意，不想支持不斷開放，現在這個時機說出來會被罵爆嗎？」
文章一出，許多網友留言熱議，有網友認為「共存可以，但一次解禁就中鏢的感覺不是太好」、「青壯都如此，何況那些老人、小小孩」、「我同意你，我總病程15天，光發燒就4天」、「很合理！老人根本禁不起」，但也有網友直言「來不及了，現在爆發成這樣，除了直上四級以外，只能被迫共存」。
多數網友仍支持朝共存前進，紛紛留言表示「不開放只是延後中獎而已」、「共存一定要代價，可是你不共存，打算永遠鎖下去嗎？」、「重點是有辦法清零嗎？」、「我真心覺得該早點解封，根本沒什麼」、「所以你是想清零封城嗎？」
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