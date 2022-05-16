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台南將設婦幼專責照護 15床確診母嬰、8床重症幼兒

中央社 / 台南16日電

台南市今天新增2608名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，市府宣布將由成大醫院設立婦幼專責病床，提供15床為確診母嬰親善照護專區，8床為幼兒重症照顧病床。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，台南市今天新增2608名本土病例，統計至昨天為止，今年累計確診個案2萬4381人，其中1萬8057人尚在隔離照護中，由於孕婦跟幼兒屬於高危險群，為了要讓婦幼獲得更完善的健康保障，市府已協調成大醫院成立COVID-19婦幼專責病床。

台南市政府衛生局長許以霖表示，成大醫院設立的COVID-19婦幼專責照護病床，將提供15張待產床設置確診母嬰親善照護專區，以及8床設為6歲以下兒童重症專責照顧病床，詳細辦法將由成大醫院進一步公布施行。

有媒體提問有關台南市6歲到11歲兒童施打疫苗狀況，許以霖表示，台南6到11歲人口共8萬2686人，目前已有1萬525人施打疫苗，其中有12人在接種後因身體不適送醫，目前均平安；而現在施打的是莫德納疫苗，待中央將BNT兒童疫苗撥補下來後，會盡快安排供家長有另一種選擇。

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