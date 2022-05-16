台南將設婦幼專責照護 15床確診母嬰、8床重症幼兒
台南市今天新增2608名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，市府宣布將由成大醫院設立婦幼專責病床，提供15床為確診母嬰親善照護專區，8床為幼兒重症照顧病床。
台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，台南市今天新增2608名本土病例，統計至昨天為止，今年累計確診個案2萬4381人，其中1萬8057人尚在隔離照護中，由於孕婦跟幼兒屬於高危險群，為了要讓婦幼獲得更完善的健康保障，市府已協調成大醫院成立COVID-19婦幼專責病床。
台南市政府衛生局長許以霖表示，成大醫院設立的COVID-19婦幼專責照護病床，將提供15張待產床設置確診母嬰親善照護專區，以及8床設為6歲以下兒童重症專責照顧病床，詳細辦法將由成大醫院進一步公布施行。
有媒體提問有關台南市6歲到11歲兒童施打疫苗狀況，許以霖表示，台南6到11歲人口共8萬2686人，目前已有1萬525人施打疫苗，其中有12人在接種後因身體不適送醫，目前均平安；而現在施打的是莫德納疫苗，待中央將BNT兒童疫苗撥補下來後，會盡快安排供家長有另一種選擇。
▪【疫情專題】5月16日新增本土61,697例、境外移入57例 確診死亡29例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言