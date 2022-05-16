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加強中重症醫療 高屏醫療專家組諮詢小組

中央社 / 高雄16日電

針對中重症病患，高雄市長陳其邁今天說，高雄與屏東醫療專家組成諮詢小組，提供各級醫院中重症醫療經驗分享、訂定轉診程序。而海軍軍艦有官兵確診，高市府表示97人採檢中。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會說，目前高雄市有負壓隔離病房、專責病房共1909床，其中72.5%是空床，總病床數目標在一週內拉高到2000床。

他表示，疫調、居家醫療照護中心的分案，都是希望把輕重症分流。高雄市與屏東縣的醫療專家組成中重症醫療諮詢小組，提供各級醫院在中重症醫療，不管在個案治療經驗分享，還有訂定醫院轉診相關程序、各級醫療互相支援的事項。

並針對確診幼兒緊急醫療需求，家屬可撥打119，或自駕前往義大醫院、高雄長庚、高雄市立聯合醫院、高雄榮總、高雄市立小港醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等醫院。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，確診者的同住家人居家隔離規定再放寬，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起改7天自主防疫，但期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。

陳其邁上午在議會表示，應搭配2劑快篩。下午記者會上他再補充，如果量能夠，3劑是最好的方式，讓民眾在匡列首日、外出前、解隔前或有症狀的時候篩檢，小朋友則發放2劑快篩，維持現有制度。市府也已加緊採購200萬劑試劑。

海軍傳出有艦上官兵群聚感染情況，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，因為之前已經傳出確診個案，還有接觸者快篩陽性，這艘軍艦今天上午已經回港，由左營海軍醫院進行全面PCR採檢。

潘炤穎說，總共採檢97人，正在檢驗中。衛生局掌握快篩陽性者在船艙裡面已有適當區隔，接下來會針對船上確診個案與其他官兵的接觸狀況，要求軍方落實相關人員管制。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增4191例確診個案，高市府表示其中有境外移入、系統重複通報、改判共105例，隔離期間轉陽510例、外縣市旅遊史86例、特定娛樂場所26例、密切接觸者3324例、新案疫調中140例。同住親友、職場校園風險最高。

近期有醫師說可以用漱口水、食鹽水漱口降低病毒量並預防重症，媒體在會中詢問是否有效。陳其邁說，國外報告有指出可以降低病毒量，但要預防重症，可能還有待商榷，還是要打疫苗、早期投藥，才是預防重症最有效的方式。

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