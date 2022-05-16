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老幼PCR三合一通道成效佳 桃園5月17日擴大實施

中央社 / 桃園16日電

桃園市長鄭文燦今天表示，「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」明天起擴大到9個社區採檢站都實施，且年齡也會放大到6歲以下兒童，以及65歲以上長者，確保醫院量能不受影響。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增8635個確診個案，目前確診個案數略有下降，市府也會密切注意長者的確診個案數，目前居家隔離的人數已經到達6607人，但社區採檢站的陽性率到達80%，代表社區傳播仍在進行中。

鄭文燦說，市府原本在中路運動公園站及龍岡站實施「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，由於情況良好、動線分流，民眾也接受這樣的做法，因此明天開始會擴大到9個社區採檢站都實施，且年齡也會放大到6歲以下兒童、65歲以上長者及陪同家人，都可使用PCR採檢、看診、拿藥3合一服務，確保醫院量能不受影響，也讓民眾在快篩陽性後迅速取得緩解藥物。

鄭文燦指出，桃園市目前醫院的採檢站共14家，診所的採檢站7家，社區採檢站有9家，加起來共30個採檢站，市府還會再增加包括中壢區、大溪區及龜山區3個站，其中的中壢慈濟園區從19日開始投入服務，因此桃園市接下來會到達33個站，目前醫院加上社區採檢站的採檢量能已到達約1萬8000人。

至於疫苗接種規劃方面，鄭文燦說，中央今天開始開放接種第4劑COVID-19疫苗，市府在18日以及21日上午跟下午，共開設26個免預約的社區接種站，提供超過11萬人次的接種量能，從早上8時到12時、下午1時到4時，疫苗品牌為莫德納及高端，60歲以上長者或50歲以上原住民朋友，可搭乘愛心計程車，完成接種後還可領取700元禮券及桃園好米一包。

鄭文燦說，政府單位在推動各種防疫計畫，目的都是希望能夠讓國民健康得到最大保障，用可行有效且最合理成本方法完成防疫目標。這樣的想法，相信中央跟地方都是一致，或許部分過程有些不順，但可透過迅速溝通獲得解決，務必把民眾權益放在第一位，不管是健康或法律上的權益，都是防疫工作的重點。

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